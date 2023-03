In der Donau untergegangen: 80-Meter-Schiff bricht auseinander

Von: Christian Einfeldt

Schiff in der Donau gesunken: Die Hintergründe zum Vorfall sind aktuell noch ungeklärt. © Armin Weigel/dpa

Am Freitagmittag ist ein 80-Meter langes Frachtschiff in der Donau untergegangen. Im Zuge dessen könnte das Schiff große Mengen Öl verloren haben.

Wörth an der Donau – Am späten Freitagmittag, dem 10. März 2023, kam es an der Schleuse Geisling in Wörth an der Donau zu einem Unglück. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, ging der entsprechende Notruf gegen 13.25 Uhr ein: Ein rund 80 Meter langes Frachtschiff soll im Landkreis Regensburg untergegangen sein. Vor Ort, wo Einsatzkräfte laut dem Online-Portal idowa.de wenig später mit einer Besetzung von rund 100 Menschen aufgerückt waren, bestätigt sich die Meldung. Es heißt, das Schiff, beladen mit etwa 100 Tonnen Eisenerz, soll in der Mitte gebrochen sein.

Güterschiff geht auf der Donau unter: Hintergründe unklar

Den ersten Erkenntnissen zufolge soll aus dem Güterschiff Öl ausgetreten sein. Wie viel, war am späten Freitagnachmittag noch völlig unklar. Auch über die konkreten Hintergründe war nach Polizeiangaben zu diesem Zeitpunkt nichts Weiteres bekannt. Die Ermittlungen laufen. Ein Hubschrauber wurde eingesetzt, um die Ausbreitung eines Ölfilms auf der Donau nachverfolgen zu können.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sollen sich zum Unfallzeitpunkt zwei Menschen an Bord befunden haben. Dass das Schiff dabei war zu sinken, hätten sie jedoch schon früh registriert. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit begeben und wurden. vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

