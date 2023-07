Unwetter, Dürren und Frost: Äpfel und Birnen am Bodensee sind in Gefahr

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Hagel und Trockenheit im Sommer gefährden die Apfelernte am Bodensee. Im Frühjahr zerstört Frost die Blüte. © Collage IMAGO/Panthermedia/xerika8213x (Unwetter Bodensee) und Marius Schwarz (Apfelblüte)

Der Klimawandel setzt Apfel- und Birnbäumen in Bayern zu. Am Bodensee experimentieren Landwirte deshalb mit neuen Sorten und Schutzmethoden – doch Wissenschaftler zeichnen eine düstere Prognose.

Lindau - Äpfel und Birnen aus Bayern werden zukünftig wohl zum Luxusgut. Schon jetzt kämpfen Landwirte mit den Herausforderungen des Klimawandels: Im Sommer ist der Boden ausgetrocknet, weil es zu wenig regnet – gefährliche Unwetter, die die Bäume beschädigen, nehmen jedoch immer mehr zu. Die Winter hingegen bleiben zu mild, als dass sich die Pflanzen ausreichend erholen könnten. Und im Frühjahr treiben die Blüten mittlerweile so früh aus, dass sie vom Frost zerstört werden, zeigt ein Bericht von BR24.

Landwirte am Bodensee wie Daniel Willhalm versuchen, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen und die Pflanzen zu schützen. Doch ein Ausweg bleibt auch, auf andere Obstsorten umzusteigen.

Neue Obstsorten am Bodensee: Pfirsich und Melone

Willhalm baut bereits seit einigen Jahren neben klassischen Sorten wie Birnen, Kirschen und Erdbeeren auch Aprikosen, Pfirische – und seit kurzem sogar Melonen an, wie er im Interview mit BR24 erklärt. „Viele waren erst skeptisch: Die können hier doch nicht schmecken, viel zu wenig warm, viel zu wenig Sonne, die kommen doch eigentlich aus Spanien, der Türkei, irgendwie aus den heißen Ländern‘. Aber: Wir haben überzeugt“, berichtet der Landwirt.

Oberhalb von Lindau am Bodensee wachsen die Zucker- und Wassermelonen, teilweise geschützt unter einem offenen Folientunnel. Willhalm verkauft sie später frisch geerntet auf Wochenmärkten im Allgäu. Daneben setzt er auch weiterhin auf Apfelbäume. Allerdings ist er mittlerweile auf neue Sorten umgestiegen: Zum Beispiel auf „Fuji“ und „Braeburn“. „Als wir in Lindau mit Obstbau angefangen haben, wäre das noch nicht möglich gewesen“, sagt er gegenüber BR24.

Künstliche Bewässerung und Hagelnetze sollen die Bäume schützen

Mittlerweile bereitet jede Jahreszeit dem Landwirt beim Apfelanbau Probleme: Aktuell im Sommer seien die oberen Bodenschichten trocken und zerfurcht, wohingegen der Boden weiter unten noch feucht sei. Dennoch überlegt Willhalm, seine Bewässerung auszubauen und über Schläuche direkt die Wurzeln der jungen Bäume mit Tropfen zu versorgen.

Zusätzlich musste er Hagelnetze über die Bäume spannen, weil die Unwetter immer stärker würden – ein Kostenfaktor von zehntausenden Euro, wie er gegenüber BR24 offenlegt. Gleichzeitig würden die einzelnen Wetterphasen immer länger andauern: Auf wochenlangen Regen folge wochenlange Trockenheit.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Apfel- und Birnbäume leiden trotz Klimawandel unter Frostschäden

Was zunächst einmal paradox erscheint: Im Frühling tragen die Blüten der Apfel- und Birnbäume immer häufiger Frostschäden davon, obwohl sich das Klima auch hierzulande insgesamt erwärmt und Tage unter null Grad Celsius immer seltener werden. Der Grund dafür ist, dass die Bäume immer früher anfangen, zu blühen, und dann doch nochmals Frost einsetzt. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes und des Bayerischen Landesamts für Umwelt, wie BR24 berichtet.

Während die Apfelblüte in den 1990er Jahren noch Anfang/ Mitte Mai (zwischen dem 4. bis 9. Mai) einsetzte, treiben die Knospen mittlerweile bereits Ende April (zwischen dem 24. bis 29. April) aus. Im Süden und Osten Bayerns fällt die Entwicklung noch stärker aus als in der Mitte und im Norden des Freistaats.

Wissenschaftler bestätigen Problem: Obstanbau am Bodensee in Gefahr

„Frost heißt nicht, dass wir minus zehn Grad oder minus fünfzehn Grad haben müssen, um Frostschäden an Obstbäumen oder Blüten zu bekommen, sondern eben nur unter null“, erläutert Klimaforscher Carl-Friedrich Schleußner von der HU Berlin im BR-Interview. Gleichzeitig sei die Kältephase im Winter mittlerweile nicht mehr ausreichend, um die Bäume in eine Ruhephase zu versetzen und damit ihre Regeneration zu ermöglichen.

Schleußner sieht deshalb den Apfelanbau in Süddeutschland, insbesondere am Bodensee, grundsätzlich in Gefahr. Prognosen zufolge könnte sich der Klimawandel bereits bis Mitte das Jahrhunderts – also um das Jahr 2050 herum – zu weit verschärft haben.

Landwirte ergreifen Schutzmaßnahmen

Landwirte wie Daniel Willhalm wollen jedoch nicht aufgeben und probieren verschiedenste Maßnahmen aus, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Sei es, indem er seine Melonen in rauen Nächten mittels Schwelfeuern (Brand mit Rauchentwicklung ohne Flammen) vor der Kälte schützt. Oder, indem er seine Bäume in Flussregionen künstlich beregnet – das gefrorene Wasser legt sich dann um die Blüten und bildet einen Schutzfilm gegen den Frost. Willhalm hat seinen Betrieb jedoch auch versichert, um bei Frost zumindest keinen hohen finanziellen Schaden davonzutragen.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.