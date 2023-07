Unwetter in Bayern mit tödlichen Folgen: Kühe sterben durch Blitzeinschlag

Von: Katarina Amtmann

Die Kühe hatten bei dem Unwetter wohl unter dem Baum Schutz gesucht. Bei dem Blitzeinschlag kamen acht Tiere ums Leben.

Viechtach - Am Mittwoch, 5. Juli, zog ein Sturm über Deutschland. Davon war besonders der Norden der Bundesrepublik betroffen. Doch auch Bayern blieb nicht verschont. Besonders in Franken warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturmböen, Starkregen und Hagel. Wetter-Warnungen gab es aber auch für die Region um München sowie Niederbayern, Unwetter fegten außerdem auch über die Oberpfalz.

Ein Blitz ist in Niederbayern in einen Baum eingeschlagen, acht Kühe starben (Symbolbild). © IMAGO / Wirestock

Unwetter mit tödlichen Folgen: Acht Kühe sterben bei Blitzeinschlag

Tödliche Folgen hatte ein Unwetter für mehrere Tiere in Niederbayern. Polizeiangaben zufolge sind acht Kühe durch einen Blitzeinschlag getötet worden. Der Blitz sei bei Viechtach (Landkreis Regen) auf einer Weide in einen Baum eingeschlagen und habe ihn zweigeteilt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Tiere hätten bei dem Unwetter am Mittwochnachmittag vermutlich unter diesem Baum Schutz gesucht.

Die feuchte Wiese habe den Blitz in einem Umkreis von fünf bis zehn Metern im Boden weitergeleitet und die umstehenden Kühe getötet. Der Schaden für den Landwirt liege im unteren fünfstelligen Bereich, heißt es weiter. (kam/dpa)

