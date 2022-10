Unwetter-Warnung in Teilen Bayerns: DWD schlägt Alarm - diese Landkreise sind betroffen

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Sturm und Dauerregen ziehen über den Freistaat nach Süden. Am Alpenrand liegt daher eine aktuelle Unwetterwarnung vor. Auch sonst zeigt sich das Wetter warnwürdig und ungemütlich im Freistaat.

München - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Bayern herausgegeben. Betroffen sind fast alle Landkreise am Alpenrand (vollständige Liste weiter unten). Der DWD warnt dort vor „ergiebigem Dauerregen“, der zwischen Samstagmittag und Montagmorgen fallen soll. Die Warnung im Wortlaut:

Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor ergiebigem Starkregen im Süden Bayerns. Lokale Überschwemmungen könnten folgen. © Bernd März/Imago/DWD

Unwetterwarnung für Bayern: DWD warnt vor ergiebigem Dauerregen

„Es tritt ergiebiger Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 60 l/m² und 80 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 100 l/m² erreicht. In Folge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich.“

Unwetterwarnung am Alpenrand - diese Landkreise sind betroffen

Betroffen sind alle Regionen am Alpenrand im Süden des Freistaats. Nachfolgend eine Liste von West nach Ost.

Lindau

Oberallgäu

Ostallgäu

Bad Tölz-Wolfratshausen (südlicher Teil)

Miesbach (südlicher Teil)

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Wetter-Warnung vor Sturmböen in Alpen und Mittelgebirgen in Bayern

Ferner könnten auch Erdrutsche auftreten. Dazu weht kräftiger Südwestwind. In Hochlagen, vor allem in den Alpen und im Bayerischen Wald, sind Sturmböen von bis zu 100 km/h möglich. Aber auch in Teilen Frankens und im Alpenvorland kommt es zu Böen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 75 km/h.

Das unfreundliche Wetter bleibt uns bis mindestens Dienstag erhalten. Erst dann folgt eine überraschende Wetterwende mit fast sommerlichen Temperaturen in Bayern.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.