„Das muss nicht passieren!“: Hunde landen immer wieder in Tollwut-Quarantäne – Tierheim warnt

Von: Tanja Kipke

Oft steckt der Zoll Hunde bei der Einreise in Tollwut-Quarantäne. „Eine langwierige, anstrengende und kostenintensive Zeit für Tier und Halter.“ © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Das Tierheim Nürnberg informiert in einem emotionalen Facebook-Beitrag, auf was Hundebesitzer achten müssen, wenn sie mit ihrem Vierbeiner verreisen.

Nürnberg – Den Hund mit in den Urlaub nehmen? Für die meisten kommt das nicht infrage, die Strapazen für den Vierbeiner sind dabei oft zu hoch. Wer aber für mehrere Wochen zum Beispiel in seine zweite Heimat fliegt, will das Haustier auf jeden Fall dabei haben. Es kommt laut Tierheim Nürnberg dann immer wieder vor, dass Tiere den Besitzern vom Zoll abgenommen werden, weil bestimmte Einreisebedingungen nicht eingehalten wurden. Immer wieder kommt es vor dass Hunde und auch Katzen im Nürnberger Tierheim landen und dort eine Tollwut-Quarantäne absitzen müssen.

Tierheim Nürnberg mit eindringlicher Bitte: „Erkundigt euch vor der Ein- und Ausreise!“

„Wichtig. Bitte dringend lesen und verbreiten, vor allem an alle Türkei Reisende“: Mit diesen energischen Worten beginnt das Tierheim einen Facebookpost. Diesen hatten sie bereits letztes Jahr das erste Mal veröffentlicht, das Problem bestehe jedoch nach wie vor. Reisende würden leider häufig vergessen, dass es bestimmte und meist strenge Einreisebestimmungen für die Mitnahme der Haustiere für die verschiedenen Länder gibt. „Vor allem bei der Einreise zurück nach Deutschland kommt dann oft die böse Überraschung für die Tiere und ihre Halter“, so die Tierschützer. „Das muss nicht passieren!“

Die Tiere seien nicht gültig geimpft, hätten keinen Tollwutnachweis oder keinen richtigen Impfpass – schon landen sie zur Quarantäne im Nürnberger Tierheim. „Eine langwierige, anstrengende und kostenintensive Zeit für Tier und Halter.“ Es seien besonders häufig Tiere aus der Türkei. Allein in diesem Jahr seien es mehrere Fälle gewesen. „Immer wieder ist es so, dass Tiere sogar zur Vermittlung freigegeben werden, da die Besitzer sich die Kosten nicht leisten konnten oder wollten.“

Besitzer sollen es am Flughafen nicht „dauf ankommen lassen“

Das Tierheim findet eindeutige Worte: „Wir bitten deshalb DRINGEND darum, sich vor der Aus- und vor allem wieder Einreise nach Deutschland beim zuständigen Veterinäramt über die Bestimmungen zu erkundigen!“ Die Kontrollen seien streng und man solle die Vorgaben nicht ignorieren oder es „drauf ankommen lassen“. Zum Wohle der geliebten Haustiere, der Nerven und des Geldbeutels. (tkip)

