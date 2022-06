Wohnhaus in Bayern brennt „bis auf die Grundmauern ab“ - Mann rettet sich schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Großeinsatz für die Feuerwehr in der Oberpfalz (Symbolbild) © IMAGO / Martin Wagner

Ein Mann wurde bei einem Wohnhausbrand in der Oberpfalz schwer verletzt. Das Anwesen brannte komplett nieder.

Ursensollen - Am Donnerstag (9. Juni) kam es zu einem Wohnhausbrand in Ursensollen (Landkreis Amberg-Sulzbach). Dabei wurde ein Mann schwer verletzt, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte.

Feuer in Ursensollen: 80-Jähriger bei Wohnhausbrand schwer verletzt

Demnach wurde der Integrierten Leitstelle Amberg gegen 22 Uhr der Wohnhausbrand im Ortsteil Ödgötzendorf gemeldet. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stand bereits der gesamte Dachstuhl des Wohngebäudes in Vollbrand. Ein 80-jähriger Bewohner konnte sich selbst aus dem Gebäude retten und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert“, so die Polizei.

Wohnhaus in Ursensollen brennt bis auf die Grundmauern ab

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. „Das Brandobjekt selbst brannte bis auf die Grundmauern ab“, heißt es weiter. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 150.000 Euro.

Die Ursache ist unklar. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Amberg durchgeführt. (kam)

