US-Soldat in Bayern vermisst: US-Army sucht Sergeant Jonathan Lane – und bittet Bevölkerung um Hinweise

Von: Felix Herz

Seit Ende Juni sucht die US-Army in Ansbach nach dem vermissten Soldaten Sergeant Jonathan Lane. Bisher ohne Erfolg – daher wird nun die Bevölkerung um Hilfe gebeten. © US-Army

Seit Ende Juni sucht die US-Army in Ansbach nach einem Soldaten – bisher jedoch ohne Erfolg. Daher wird nun die Bevölkerung um Hilfe gebeten.

Ansbach – Die US-Army, als enger Partner der Bundesrepublik Deutschland, ist auch in Bayern an mehreren Standorten mit Stützpunkten vertreten. Einer davon liegt in Ansbach und verteilt sich unter anderem mit seinen Kasernen auf das Stadtgebiet und die Gemeinde Illesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Laut Website der US-Army leben und arbeiten dort 8.000 Soldaten, Bürger und Familienmitglieder. Doch seit Ende Juni wird einer der dort stationierten Soldaten vermisst. Bisher lief die interne Suche ohne Erfolg – daher wird nun die Bevölkerung um Hilfe gebeten.

US-Soldat in Bayern vermisst: Army bittet um Hinweise

Wie auch der BR berichtet, vermisst die US-Army in Ansbach seit dem 27. Juni Sergeant Jonathan Lane, der nicht mehr in seiner Wohnung war. Nach Angaben der Army-eigenen Website der „U.S. Army Europe and Africa“ wurde er am 29. Juni schließlich auch offiziell als vermisst gemeldet, da er nicht mehr zum Dienst erschien.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der US-Army blieben ohne Erfolg, jegliche Kontaktversuche blieben unbeantwortet. Am 4. Juli veröffentlichte die US-Army den Fall schließlich und wandte sich an die Bevölkerung. Derzeit untersuchen zwei interne Einheiten den Vermisstenfall, auch die örtliche Polizei in Ansbach und das Polizeipräsidium in Mittelfranken seien informiert, berichtet der BR.

US-Army bittet um Hinweise – auf Deutsch oder Englisch

Es wurde ein Foto veröffentlicht, das Sergeant Jonathan Lane zeigt, mit der Bitte um Hinweise, wo sich der Mann aufhalten könnte. Unter der Telefonnummer (+49) 0 98 02 83 38 56 sollen sich Zeugen melden – auf Deutsch oder Englisch. Laut BR kann man sich natürlich auch an die Ansbacher Polizei oder an die Polizei Mittelfranken melden. (fhz)

