User rätselt über seltsames Symbol auf Straßenschild – „Noch nie von sowas gehört“

Von: Felix Herz

Teilen

Ein Straßenschild, wie jedes andere – wäre da nicht das rote Quadrat mit leerem Kreis, über das sich auch ein Reddit-User wundert. Was steckt dahinter? © Screenshot u/bierkoenig94 / Reddit

Ein rotes Quadrat mit einem leeren Kreis in der Mitte – was hat dieses Symbol auf einem Straßenschild in Bayern zu bedeuten? Reddit weiß Bescheid.

München – Immer mal wieder stoßen auch erfahrene Autofahrer auf Straßenschilder und Symbole im Verkehr, die sie noch nicht kennen. Ein lustiges Rätsel, über das sich Autofahrer in Bayern immer mal wieder den Kopf zerbrechen, sind zum Beispiel die schwarz-weißen Schilder an Autobahnen. Vor kurzem ist nun ein Reddit-User über ein für ihn unbekanntes Symbol auf einem Straßenschild gestolpert – und wandte sich direkt an die Online-Community.

Rotes Quadrat, leerer Kreis – was hat dieses Symbol zu bedeuten?

„Was bedeutet das rote Quadrat mit leerem Kreis?“, fragte Reddit-User Bierkoenig94 vor wenigen Tagen in der Community „WerWieWas“. Dazu postete er ein Foto von einem Straßenschild, das auf den ersten Blick völlig normal wirkt – nach links ist die Autobahn nach Nürnberg und Regensburg angeschrieben, nach rechts geht es in Richtung Amberg.

Aber: auf dem blau hinterlegten Hintergrund oben auf dem Schild, wo die Autobahnen ausgeschrieben sind, befindet sich das merkwürdige Symbol, das den Reddit-User dazu gebracht hatte, sich an die Community zu wenden. Was also bedeutet das rote Quadrat mit dem leeren Kreis?

Die Reddit-Nutzer helfen weiter. Das Symbol markiert eine Umgehungsroute für den Pfaffensteiner Tunnel nahe Regensburg – der Fahrer befindet sich anscheinend in der Oberpfalz – mit der sich staulagen umfahren lassen sollen.

So erklärt ein User: „Der Pfaffensteiner Tunnel mit seinen zwei 2-spurigen Röhren ist ein Nadelöhr auf dem Weg von Regensburg nach Norden und umgekehrt. Zu bestimmten Zeiten sorgt er regelmäßig für Stau. Und, wenn er mal richtig dicht ist, geht in Regensburg gar nichts mehr vor oder zurück (selber schon erlebt). Dann sollte im Radio etc. auf diese Umleitung verwiesen und Regensburg großräumig gemieden werden.“

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Reddit-User staunt über Antwort – und hatte andere Theorie im Kopf

Doch nicht alle Reddit-Nutzer kannten die Erklärung für das Symbol. Einer schrieb: „Noch nie von sowas gehört“. Tatsächlich hatte er eine andere Idee im Kopf – nämlich, dass es sich bei dem Symbol um eine „Art Vorabmarkierung für die Position der Autobahnnummer“ halte.

Ein anderer User kommentierte, dass er das Symbol generell noch nie gesehen habe, obwohl er bereits „gefühlt über jede Straße in Deutschland gefahren“ sei. Nun, scheint als wäre er noch nie die Umgehungsroute zum Pfaffenheimer Tunnel gefahren. Denn das Symbol gibt es wohl nur dort. (fhz)

Urlauber aufgepasst: 5 abwechslungsreiche Wochenendtrips in Bayern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.