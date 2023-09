Wilde Flucht vor der Polizei: 17-Jähriger schrottet Mercedes des Vaters

Von: Thomas Steinhardt

Ein Germeringer (17) hat sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Am Ende war der Firmen-Mercedes seines Vaters Schrott.

Puchheim - In der Nacht zum Freitag nahm sich ein 17-jähriger Germeringer die Fahrzeugschlüssel eines Firmenwagens des Vaters. Er habe eine 14-jährige Freundin aus Gilching eingeladen, mit ihm eine Spritztour zu machen.

Mit dem Mercedes E300 fuhr er nach Angaben der Polizei nach Puchheim. Hier wollten ihn Polizeibeamte kontrollieren. Der 17-Jährige versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und fuhr über die Eichenauer Straße auf die B2 in Fahrtrichtung München. Dort beschleunigte er das Fahrzeug auf bis zu 200 Kilometer in der Stunde.

Nach Unfall: 14-Jährige Beifahrerin flieht und wird von Polizei geschnappt

An der Anschlussstelle Germering Nord verlor der 17-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr über eine Verkehrsinsel, durchbrach eine Leitplanke, zwei Wildzäune und die Beböschung der Autobahnauffahrt. Das Fahrzeug blieb nun im schlammigen Untergrund stecken.

Die 14-Jährige suchte das Weite, konnte aber kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden. Der 17-Jährige blieb am Unfallort stehen und stellte sich der Polizei. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Mädchen erlitt einen Schock und wurde der Mutter übergeben, berichtet die Polizei. Den Germeringer erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens. Am Mercedes entstand Totalschaden. Der Sach- und Flurschaden kann noch nicht beziffert werden.

