Veganer Leberkäse & Co: Ein Metzger aus Bayern hat damit großen Erfolg – auch im Ausland

Von: Lisa Metzger

Vor eineinhalb Jahren erweiterte die Metzgerei Bär aus der Oberpfalz ihr Sortiment um vegane Produkte. Seitdem brummt das Geschäft. Über die Region hinaus beliebt: der vegane Leberkäse.

Sulzbach-Rosenberg – Dass es so gut laufe, damit habe er nicht gerechnet. Doch Matthias Bär freut sich. Natürlich. Der 31-Jährige ist Junior-Chef der Metzgerei Bär in Sulzbach-Rosenberg, einer kleinen Stadt in der Oberpfalz, 50 Kilometer östlich von Nürnberg. Als er vor eineinhalb Jahren mit der Produktion von Fleischersatzprodukten begann, ahnte er noch nicht, dass die Familienmetzgerei dafür einmal weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt sein würde. Doch genau dazu kam es.

Versand von veganen Fleischprodukten in ganz Deutschland

„Sechs verschiedene Sorten an Aufschnitt, Leberkäs, Brat- und Currywürste sowie drei verschiedene Aufstrichsorten – einer der Leberwurst ähnelt, einer mit Schnittlauch und einer mit Röstzwiebeln“, zählt Bär das vegane Sortiment auf, das die Metzgerei inzwischen hat. „Allein mit Aufschnitt produzieren wir jede Woche 70 Kilogramm. Das ist für unsere Verhältnisse schon viel.“

Und ja, sagt Bär – es sei momentan schon anspruchsvoll, das neben dem normalen Metzgereibetrieb unter einen Hut zu kriegen. Denn nicht nur die Einheimischen sind auf den Geschmack gekommen: „Inzwischen beliefern wir ganz Deutschland und auch nach Österreich.“ Wobei sie da oft abwägen würden, denn die Versandkosten seien recht hoch. „Die Leute rufen bei uns an oder nutzen das Bestellformular auf unserer Internetseite. Wir haben dann Kühltaschen aus Papierzellstoff, die vollkommen recycelbar sind.“ Das halte die Lebensmittel mindestens für 48 Stunden kühl und die Lieferung dauere in der Regel nicht länger als 24 Stunden.

Wer es nicht besser wüsste, erkennt fast keinen Unterschied: Die vegane Metzger-Theke der Metzgerei Bär in Sulzbach-Rosenberg ist bei Kunden sehr beliebt. © Metzgerei Bär

Vom Geschmack ist die Mehrheit der Kunden überzeugt

Und wie schmeckts? Gut – zumindest, sage das die Mehrheit seiner Kunden, so Bär. „Die meisten sind positiv. Aber klar, es muss nicht jedem schmecken“ – Geschmäcker seien unterschiedlich, das sei ja schon immer so gewesen. Für seinen veganen Leberkäse benutzt der Metzger Sonnenblumenprotein und Rapsöl, Süsskartoffelpulver dient der Farbgebung. Hinzu kommen Gewürze, um das Brataroma zu bekommen. Fertig kann er im Ofen ausgebacken werden – ganz genau so, wie man es vom richtigen Fleischkäse kennt.

Sogar FC Bayern-Profi Thomas Müller hat Gefallen gefunden an den veganen Alternativen zum altbewährten Klassiker. Auf der diesjährigen Wiesn warb der Profi-Fußballer für das vegane Gericht.

Für gewöhnlich kommen Veganer und Vegetarier nicht in eine Metzgerei. Wie er es geschafft habe, dass diese Kundschaft von seinen Produkten erfährt? Ganz einfach: „Wir haben viele Kunden, die sagen, dass sich ihre Kinder vegan oder vegetarisch ernähren“, erzählt der 31-Jährige. „Und die Mundpropaganda ist in unserer Ortschaft noch sehr aktiv.“ Mit Aufrufen in lokalen Facebook-Gruppen habe man noch mehr Menschen angesprochen. „So hat sich das aufgebaut.“

Vegane Produkte in der Metzgerei: Die Erfolgsidee kam von seiner Frau

Dem großen Erfolg verdankt der junge Metzger aber auch seiner Frau. So ehrlich will er dann schon sein. „Die war eigentlich die treibende Kraft dahinter“, sagt er und lacht. „Sie war von Grund auf nicht so ein Fleisch- und Wurstesser und dann haben wir zusammen entschieden, dass wir das ausprobieren wollen.“ Fünf bis zehn Prozent vom Gesamtumsatz macht die Metzgerei schon mit veganen Ersatzprodukten. „Der deutlich größere Umsatzteil liegt natürlich bei den Fleischprodukten.“

Wenn es so gut weiter gehe, sagt Bär, müsse er sich aber langfristig was überlegen. Personell sei das sonst nicht zu bewerkstelligen. „Facharbeiter gibt es bei uns fast überhaupt nicht mehr“ – da gehe es ihnen nicht anders als anderen Metzgereien. Doch der junge Mann hat schon eine Idee: „Für vegane Produkte ist kein Lehrberuf nötig.“ Man könne auf andere Kräfte ausweichen, dann „sind wir da flexibler“. Und schließlich könne jeder Dinge lernen, die er möchte. Davon sei er überzeugt.

