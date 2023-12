„Wir werden dich vermissen“: Eisdiele findet rührende Worte für Oma – „War ihr Lebenswerk“

Von: Katarina Amtmann

Eine Eisdiele veröffentlichte auf Facebook einen emotionalen Nachruf. © IMAGO / Manfred Segerer

Mit 94 Jahren ist eine Veitshöchheimerin gestorben, die Eisdiele „Eis Stephan“ war ihr Lebenswerk. Das führt nun ihre Enkelin weiter.

Veitshöchheim - Die Eisdiele „Eis Stephan“ in Veitshöchheim hat Tradition. 1939 als Milchladen eröffnet, wird wenige Jahre später bereits das erste Eis verkauft. 1990 läuft die Eisdiele dann bereits in der 3. Generation, 2019 übernimmt Enkelin Theresa Götz den Laden, so nachzulesen auf der Website. Auf Facebook machte die Familie nun aber eine traurige Nachricht öffentlich: „Unsere geliebte Oma, Mama, Uroma, Schwiegermama ist gestern nach 94 Jahren friedlich eingeschlafen“, so der Post vom 7. Dezember.

„Es ist ihr Lebenswerk“: Inhaber von Traditions-Eisdiele trauern um Oma

Sie sei immer ein Vorbild gewesen, selbstbewusst, geradlinig und eigenständig. „Das wichtigste war ihr immer unsere Familie, uns zusammenzuhalten und sie wollte selbstständig sein bis zum Schluss. Aber Oma liebte auch ihren Laden. Es ist ihr Lebenswerk, er trägt ihren Mädchennamen“, heißt es in dem Post auf Facebook weiter.

„Wir werden dich vermissen“: Eisdiele Stephan trauert um Oma

„Bis zum Sommer hat Oma hier noch mit angepackt, die verknoteten Schürzen nach der Wäsche entknotet, die Blumen im Hof gegossen, die Tische im Café morgens gedeckt und wenn im Café viel los war, saß Oma da und hat für uns Erdbeeren geschnitten. Heute darf ich dein Lebenswerk weiterführen. Danke Oma“, schreibt die Enkelin weiter. „Wir werden dich vermissen“.

„Berührend schöne Formulierungen“: Emotionaler Nachruf

„Unser herzliches Beileid“, ist unter dem Beitrag zu lesen. „Viel Kraft eurer ganzen Familie. Es ist schön, dass ihr Werk mit euch weitergeht. Wir denken an euch.“ „Berührend schön formulierte Erinnerungen - man spürt, dass euere Oma den Familiensinn weitergegeben hat. Und sicher konnte sie nichts glücklicher machen, als dass ihr Lebenswerk mit so viel Liebe und Engagement fortgeführt wird. Meine herzliche Anteilnahme und alle guten Wünsche!“ kommentiert eine weitere Person. „Fühlt euch umarmt. Seit meiner Kinderzeit eine liebe und freundliche Veitshöchheimerin! Möge sie nun in Frieden ruhen“, ist ebenfalls zu lesen.

Über 100 Menschen haben den Beitrag der Eisdiele bereits kommentiert, mehr als 300 Personen mit Likes oder Herzsmileys darauf reagiert. (kam)

