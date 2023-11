Heroin, Marihuana, Kokain: Verdacht auf Rauschgifthandel – 77-Jährige und Sohn verhaftet

Von: Katarina Amtmann

Unter anderem Kokain wurde bei dem Duo gefunden (Symbolbild). © IMAGO / NurPhoto

Gegen die 77-Jährige und ihren 45 Jahre alten Sohn wurden Haftbefehle erlassen. Polizisten fanden neben den Drogen auch Zehntausende Euro in bar.

Fürth - Eine 77-jährige Dame und ihr 45-jähriger Sohn wurden in Fürth aufgrund des Verdachts auf umfangreichen Drogenhandel in Gewahrsam genommen. Gegen das Duo wurden Haftbefehle erlassen, wie die Fürther Polizei am Montag, 6. November, bekannt gab.

Frau und Sohn in Fürth festgenommen - Vorwurf des Drogenhandels

Die ältere Frau hatte bei ihrer Verhaftung am Freitag etwa ein Dutzend offensichtlich verkaufsbereite Plomben - gefüllt mit Heroin - dabei. Nachdem das Duo festgenommen wurde, durchsuchten die Ermittler die Wohnräume des Sohnes. Sie entdeckten zwei Kilogramm Heroin und vier Kilogramm Marihuana. Darüber hinaus fanden die Polizisten Zehntausende Euro in bar. (kam/dpa)

