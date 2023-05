Schon wieder Streik: Verdi kündigt für nächste Woche Ausfälle in Bayerns Einzelhandel an

Tarifverhandlungen am 13. Mai

Erneut droht ein Streik in Bayern: Verdi kündigt für die kommende Woche Ausfälle im Einzelhandel an. Die Gewerkschaft fordert 2,50 Euro mehr Stundenlohn.

München – Verdi hat für nächste Woche einen Streik im bayerischen Einzelhandel angekündigt. Nähere Informationen hat die Gewerkschaft am Montag, 8. Mai, noch nicht preisgegeben. Zum Auftakt der Tarifverhandlungen hatten die Arbeitgeber für die rund 320.000 Beschäftigten eine schrittweise Lohnerhöhung angekündigt: Insgesamt fünf Prozent bei zwei Jahren Laufzeit sowie 1000 Euro Einmalzahlung. Verdi fordert hingegen bei einem Jahr Laufzeit 2,50 Euro mehr Stundenlohn, mindestens aber einen Stundenlohn von 13,50 Euro.

Streik in Bayern: Verdi kündigt Ausfälle im Einzelhandel an

Am 13. Mai werden die Tarifverhandlungen in München fortgesetzt. Aktuell steht ein Angebot von drei Prozent Lohnerhöhung für das laufende Jahr und 750 Euro Einmalzahlung von der Tarifkommission des Handelsverbands Bayern (HBE) im Raum. Für nächstes Jahr solle es weitere zwei Prozent plus 250 Euro Einmalzahlung geben.

Verdi lehnte das Angebot aus der ersten Runde als „schamlos“ und empörend ab. Fünf Prozent mehr Lohn in zwei Jahren entsprächen gerade einmal 88 Cent mehr pro Stunde für eine Verkäuferin. „Die Einmalzahlung würde mit betrieblichen Zahlungen verrechnet und fällt bei zukünftigen Erhöhungen unter den Tisch. Für sogenannte Krisenbetriebe könne davon auch noch nach unten abgewichen werden.“

Handelsbranche stehe unter Druck

Der Verhandlungsführer der Verdi, Hubert Thiermeyer, führt weiter aus: „Ein Angebot von 0,52 Euro mehr in der Stunde in diesem Jahr führt zu massiven Reallohnverlusten“. Der HBE betrachtet die Forderung der Gewerkschaft hingegen als übertrieben. Noch dazu stehe die Handelsbranche unter Druck, weil die Menschen weniger kaufen würden, argumentiert HBE-Tarifgeschäftsführerin Melanie Eykmann. (elb/dpa)

In den vergangenen Wochen hat Verdi immer wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Erst am Donnerstag, 4. Mai, lag auch in Bayern der öffentliche Nahverkehr teilweise lahm. Auch am 26. April fuhren die Busse in einer bayerischen Stadt nicht.

