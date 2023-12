Verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Mann aus Oberbayern gewinnt über 1,5 Millionen Euro im Lotto

Von: Manuel Rank

Millionengewinn: Ein Mann aus Oberbayern hat beim Lottospielen den richtigen Riecher. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bernd Settnik

Da hatte jemand besonders Glück: Ein Oberbayer tippte im Lotto richtig und gewinnt einen Millionenbetrag. Nur bei der Superzahl verfehlte er.

München – Mehr als 1,5 Millionen Euro hat ein Mann aus Oberbayern im Lotto gewonnen. Einzig bei der Superzahl habe bei dem Oberbayer das Glück gefehlt, wie Lotto Bayern am Freitag mitteilte. „Bei diesem Glückstreffer in der Vorweihnachtszeit darf das Christkind beim Verteilen der Geschenke bestimmt etwas großzügiger sei“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Einsatz von 32 Euro verschafft Oberbayer Millionengewinn

Mit seinem Internet-Tipp auf die Zahlen 10, 11, 22, 27, 31 und 39 habe der Mann am vergangenen Mittwoch (6. Dezember) genau richtig gelegen. Der Einsatz für die einwöchige Spielteilnahme von 32,00 Euro habe sich gelohnt, so die Mitteilung. Der Mann gewann 1.564.387,30 Euro.

