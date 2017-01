Vergewaltigungs-Lüge: Frau (55) im Visier der Ermittler

Rosenheim - Eine 17-Jährige sei von einem Asylbewerber vergewaltigt worden - das verbreitete eine 55-Jährige in sozialen Netzwerken. Nun wird sie verdächtigt, die Geschichte nur erfunden zu haben.

In einem Facebook-Post hatte die 55-Jährige nach Überzeugung der Polizei geschrieben, ein Asylbewerber habe die Jugendliche in Mühldorf am Inn vergewaltigt. Des Weiteren hatte sie berichtet, dass die junge Frau deswegen notoperiert worden sei. Wie die Polizei am Montag in Rosenheim mitteilte, besteht der Verdacht, dass sich die Frau den Vorfall nur ausgedacht hat. Den Beamten zufolge stimmte keine ihrer Behauptungen. Gegen die 55-Jährige wird nun wegen Vortäuschens einer Straftat und wegen Volksverhetzung ermittelt.

Die Verdächtige stammt den Beamten zufolge aus dem niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn. Nach Bekanntwerden der gefälschten Meldung hatte die Polizei den Post auf Facebook und bei Twitter mit deutlichen Worten angeprangert. Die Polizei müsse jede Form einer gezielten Desinformation aufdecken und bekämpfen, sagte der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Robert Kopp. Zivilcourage, ohne jegliche Form von Hysterie oder Aktionismus, sei auch im Internet unabdingbar.

