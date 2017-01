Verhängnisvolle Verkehrskontrolle beendet Skiurlaub vorzeitig

Dealer-Pärchen fliegt auf

Kranzberg - Bei der Fahrt in den Skiurlaub ist einem Paar aus Nordrhein-Westfalen eine Verkehrskontrolle zum Verhängnis geworden. Statt Skivergnügen gibt es nun mehrere Anzeigen.

Nach Angaben der Polizei vom Montag war das Paar aus Recklinghausen am Neujahrsmorgen auf der Autobahn 9 im oberbayerischen Kranzberg angehalten worden.

Da den Beamten sofort der Geruch von Marihuana in die Nase stieg, durchsuchten sie den Wagen genauer und wurden fündig: Rund 145 Gramm Marihuana fanden sie in diversen Verstecken. Daraufhin wurde die Wohnung des Paares in Recklinghausen durchsucht, wo sich nicht nur 1,5 Kilogramm des Rauschgiftes befanden, sondern auch eine Aufzuchtanlage für Marihuana. Nun warten auf das Duo mehrere Anzeigen.

