Verheerender Brand in Bayern: Feuerwehrfrau verletzt – Ortsteil ohne Strom

Von: Felix Herz

Im Obergeschoss eines Hauses in Oberfranken ist ein Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurde eine Frau leicht verletzt.

Redwitz an der Rodach – Am Donnerstagvormittag, 9. November, brannte es in Oberfranken. Ein verheerendes Feuer hat am Vormittag in der oberen Etage eines Doppelhauses in Redwitz an der Rodach, Landkreis Lichtenfels, gewütet, wodurch ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstand. Der lokale Energieversorger musste aus Gründen der Sicherheit die Stromversorgung des betroffenen Stadtteils für einige Stunden unterbrechen, so die Polizei.

Zeugin bemerkt Flammen im Obergeschoss – Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Dem Polizeibericht zufolge wurde am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr eine Zeugin auf Flammen im Obergeschoss des Doppelhauses aufmerksam. Sie alarmierte sofort die Notrufzentrale. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl der angrenzenden Haushälfte nicht verhindert werden.

Gegen 10 Uhr brachte die Feuerwehr die Flammen dann aber unter Kontrolle. Bei den Löscharbeiten erlitt eine Feuerwehrfrau leichte Verletzungen, berichtete eine Sprecherin der Polizei. Die Ursache des Feuers ist bis jetzt noch unklar.

