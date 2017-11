Verhüllter Räuber überfällt Mutter und Tochter (7) in Garmisch-Partenkirchen

Ein bislang unbekannter Täter hat eine 48-jährige Geschäftsfrau und deren Tochter (7) in Garmisch-Partenkirchen überfallen. Dem Kind entriss er die Handtasche der Mutter.

Garmisch-Partenkirchen - Die 48-jährige Geschäftsfrau aus Garmisch-Partenkirchen war am Freitagabend mit ihrer Tochter unterwegs.

Als sie von der Martinswinkelstraße in die Herbststraße gingen, erschien ein laut Polizei verhüllt gekleideter Mann aus den Hausschatten. Er entriss dem 7-jährigen Kind die Handtasche der Mutter. Dann flüchtete er mit der Beute: geschäftliche Tageseinnahmen in Höhe von etwa 500 Euro sowie persönliche Sachen der Frau, alles befand sich in der Handtasche.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, zwischen 16 - 18 Jahre alt, von kräftiger Statur, gekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpulli und einer weiße Mütze.

Hinweise bitte an die Polizei in Garmisch-Partenkirchen.

