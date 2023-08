2100 Schinkenkeulen geladen: Lkw kippt auf A3 um – 200.000 Euro Schaden

Von: Katarina Amtmann

Ein Sattelzug ist kurz nach der Anschlussstelle Höchstadt-Ost umgekippt. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Update vom 23. August: Ein Lkw war am Dienstag auf der A3 Würzburg Richtung Nürnberg umgekippt. Der Unfall geschah kurz nach der Anschlussstelle Höchstadt-Ost (siehe Erstmeldung). Der Lkw war mit 21 Tonnen Fleisch beladen, der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Bergung der gut 2100 Schinkenkeulen hatte sich über mehrere Stunden gezogen. Gut 1800 von ihnen konnten am Ende vor dem Wegwerfen gerettet werden. Die Keulen, die mit dem Lkw in Kontakt gekommen waren, mussten allerdings entsorgt werden.

Etwa 2100 Schinkenkeulen mussten geborgen werden - Zahlreiche Helfer im Einsatz. © NEWS5 / Merzbach

20 Tonnen Frischfleisch geladen: Sattelzug kippt auf A3 um – Verkehrsbehinderungen

Erstmeldung vom 22. August: Gremsdorf - Am Dienstag, 22. August, kam es auf der Autobahn A3 bei Gremsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) zu einem schweren Unfall. Gegen 11.40 Uhr verlor der Fahrer eines Sattelzuges die Kontrolle über sein Gespann, als er in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs war. Der Unfall ereignete sich laut Verkehrspolizei Erlangen kurz nach der Anschlussstelle Höchstadt-Ost.

Sattelzug verunglückt auf Autobahn in Franken - Fahrstreifen gesperrt

Aus bisher ungeklärten Gründen geriet der Sattelzug ins Schlingern, was dazu führte, dass der Fahrer das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle halten konnte. Der Lkw kam von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinab, wo er auf der Seite liegen blieb. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Der rechte von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürnberg auf Höhe der Unfallstelle musste gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führt.

Der Lastwagen kippte auf der A3 bei Höchstadt-Ost um. © NEWS5 / Merzbach

Sattelzug kippt auf A3 um: Mit 20 Tonnen Frischfleisch

„Nachdem der Kühlauflieger mit ca. 20 Tonnen Frischfleisch beladen ist, wird die Bergung von Ladung und Fahrzeug sicher noch mehrere Stunden andauern. Ob hierzu noch eine Vollsperrung der Autobahn erforderlich wird, die Unfallstelle befindet sich zudem im Baustellenbereich, wird aktuell mit dem Bergungsunternehmen besprochen“, heißt es - Stand 13.30 Uhr - in der Pressemitteilung abschließend. (kam)

