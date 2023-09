Auto kracht in fast voll besetzten Schulbus: Zehn Kinder verletzt

Von: Felix Herz

Bei einem Unfall zwischen einem Schulbus und einem Auto wurden zehn Kinder sowie die beiden Fahrer verletzt. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Zehn Kinder und Jugendliche werden bei einem Schulbus-Unfall in Dillingen verletzt. Der Autofahrer hatte die Vorfahrt des Busses missverstanden.

Dillingen an der Donau – Ein Schulbus, der nahezu voll mit Schülern besetzt war, kollidierte in Dillingen an der Donau mit einem Auto. Dieser Vorfall resultierte in zehn verletzten Kindern und Jugendlichen. Die Polizei gab am Samstag, 16. September, bekannt, dass der Unfall am Freitagmittag, 15. September, gegen 12.30 Uhr stattfand. Dabei war der Autofahrer mit dem vorfahrtsberechtigten Schulbus zusammengestoßen – dem war wohl ein Missverständnis vorausgegangen.

Missverständnis führt zu Unfall: Auto kracht in fast voll besetzten Schulbus

Dem Unfall voraus ging wohl ein Missverständnis vonseiten des Autofahrers. Denn der 28-Jährige ging wohl irrtümlich davon aus, dass der Bus in die Straße einbiegen wollte, aus der er gerade kam.

Laut Polizeiaussage erlitten auch die beiden Fahrzeugführer leichte Blessuren bei dem Zusammenstoß. Ob die verletzten Fahrer oder die Kinder und Jugendlichen, die zwischen 10 und 15 Jahre alt waren, ins Krankenhaus gebracht wurden, konnte ein Vertreter der Polizei nicht bestätigen.

Immerhin: Schwer verletzt wurde bei dem Vorfall demnach keines der Kinder und auch nicht die beiden beteiligten Fahrer. Der Sachschaden, so die Polizei weiter, belaufe sich auf etwa 25.000 Euro.

