Fahrschüler biegt ab – dann kracht es: Fahrlehrer bei Unfall in Bayern schwer verletzt

Von: Felix Herz

In Reichenbach (Oberpfalz) hat sich ein Unfall ereignet. Dabei wurde ein Fahrlehrer schwer verletzt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Schlimmer Unfall in der Oberpfalz: Dabei wurde ein Fahrlehrer schwer verletzt, während der Fahrschüler und ein weiterer Autofahrer leichte Verletzungen erlitten.

Reichenbach – Am Dienstag, 7. November, hat sich in Bayern ein folgenschwerer Unfall mit Beteiligung eines Fahrschulautos ereignet. Dabei wurde ein Fahrschullehrer in der Oberpfalz schwer verletzt, zwei weitere Verkehrsteilnehmer trugen leichte Verletzungen davon. Die Polizei teilte am Mittwoch, 8. November, mit, dass sich der Vorfall am Vortag in der Nähe von Reichenbach (Landkreis Cham) ereignet hatte.

Unfall mit Fahrschulauto: Lehrer schwer verletzt

Das Fahrschulauto bog dem Bericht des örtlichen Polizeipräsidiums zufolge an einer Kreuzung nach links ab, obwohl ein Wagen entgegenkam. Es ist bislang unklar, ob der 20-jährige Fahrschüler oder der 26-jährige Fahrlehrer dafür verantwortlich war. Nach dem Zusammenstoß mit dem Auto eines 59-Jährigen wurde der Fahrlehrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden anderen Männer erlitten leichte Verletzungen. (fhz)

Glück im Unglück hatte derweil ein Fahrer eines Elektroautos – er war bei Roth frontal in einen Baum gekracht und überlebte.

