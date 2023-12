„Verletzungsgefahr ist hoch“: Stadt in Bayern verbietet Feuerwerk zu Silvester – erneut

Von: Katarina Amtmann

Es ist nicht das erste Mal: Eine Stadt in Oberfranken erlässt zu Silvester und Neujahr ein Feuerwerksverbot. Die Gründe sind vielfältig.

Bayreuth - Die Stadt Bayreuth erlässt erneut ein Verbot fürs Abbrennen von Feuerwerkskörpern an Silvester und Neujahr. Das teilte die oberfränkische Stadt auf ihrer Website mit. „Das Verbot, das der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats bereits im November beschlossen hat, gilt für weite Teile der historischen Innenstadt mit einem sensiblen Bestand an Gebäuden, so etwa für die Opernstraße mit dem UNESCO-Welterbe Markgräfliches Opernhaus, für die historische Friedrichstraße, aber auch für das historische Gassenviertel und den Hofgarten“, heißt es dort detailliert.

Feuerwerksverbot in Bayreuth zu Silvester: Brandschutz und Verletzungsgefahr hoch

Gültig ist das Verbot von Sonntag, 31. Dezember (0 Uhr) bis Montag, 1. Januar (24 Uhr). Es betrifft handelsübliche Kleinfeuerwerke wie zum Beispiel Raketen, Schwärmer, Knallkörper, Batterien und Ähnliches.

„Die Beweggründe für das Böllerverbot liegen im Bereich des Brand- und Gebäudeschutzes, aber auch im Schutz vor Verletzungen, da bei Silvesterfeierlichkeiten in der Innenstadt schnell dicht gedrängte Menschenansammlungen entstehen. Die Verletzungsgefahr durch Böller und Raketen ist dementsprechend hoch“, heißt es in der Mitteilung. Die Gebäude in der Maximilianstraße und in den Seitengassen sind zudem laut der Stadt besonders brandempfindlich. Aufgrund der geschlossenen Bauweise besteht dort die Gefahr, dass ein Brand sich schnell auf ein anderes Gebäude ausbreitet. Für die Feuerwehr sind die Häuser durch die dichte Bebauung und die engen Gassen teilweise schwer zugänglich.

Besonders gefährdet sind auch die bestehenden Flachdächer, historischen Innenhöfe mit Holzveranden oder Dachterrassen, da abgebrannte, noch glimmende Feuerwerkskörper dort liegen bleiben und somit leicht ein Brand entstehen kann. Nicht zuletzt befinden sich in der historischen Innenstadt zahlreiche Baudenkmäler, die vor Bränden zu schützen sind“, so die Stadt weiter.

Feinstaub und Müll: Gründe für das Feuerwerksverbot in Bayreuth an Silvester

Doch es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: Durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern wird Feinstaub freigesetzt, außerdem entsteht eine enorme Menge Müll. Die Stadtverwaltung weist im Rahmen der Mittelung ebenfalls daraufhin, dass das Abbrennen von Silvesterböllern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäuser, Kinder- Alten- und Pflegeheimen ebenfalls verboten ist. Auch in der Nähe des Tierparks Röhrensee, des Tierheims und des Umweltinformationszentrums Linderhof sollen keine Feuerwerkskörper abgebrannt werden und Rücksicht auf die Tiere genommen werden. Eine Karte des Bereichs, der vom Verbot betroffen ist, ist auf der Website der Stadt zu finden. (kam)

