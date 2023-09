14-Jährige vermisst: Mädchen verlässt Jugendeinrichtung – seitdem fehlt jede Spur

Von: Lisa Metzger

Die 14-Jährige Oliwia Garlewska aus Aschaffenburg wird seit Donnerstagnachmittag (28. September) vermisst. © Polizeiinspektion Aschaffenburg/Imago/Canva Collage

Am Donnerstag (28. September) verschwindet ein Mädchen aus einer Jugendeinrichtung in Aschaffenburg. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Alle Informationen zur Vermissten.

Aschaffenburg - Gegen 15 Uhr am Donnerstagnachmittag (28. September) hat die 14-jährige Oliwia Garlewska das Jugendwohnheim an dem Bessenbacher Weg in Aschaffenburg verlassen, ist aber nicht dorthin zurückgekehrt. In einer Pressemitteilung der Polizei heißt es am Freitag (29. September), dass die bisherigen Suchmaßnahmen ohne Erfolg verlaufen sind. Bislang liegen aber keine Hinweise auf Eigen- oder Fremdgefahr vor. Noch dass sich die junge Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Personenbeschreibung: Wer hat die 14-Jährige gesehen?

Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung und beschreibt die Vermisste wie folgt:

160 cm groß

kräftige Statur

schulterlange braun/rote Haare

bekleidet mit grünem langen Rock, einem hellen Top und einer schwarz/weißen Jacke sowie weiße Sneaker

Wer die 14-Jährige gesehen haben könnte und sonstige Hinweise liefern kann, den bittet die Polizei sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 06021/857-2230.

