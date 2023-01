Wo ist Ralf? Mann aus Bayern seit Tagen vermisst – Er wurde zuletzt in einem Bus gesehen

Von: Katarina Amtmann

Der 56-jährige Ralf wird vermisst. © IMAGO / U. J. Alexander / Polizei Unterfranken (Collage: Merkur.de)

Seit Dienstag wird in Aschaffenburg ein Mann vermisst. Der 56-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Aschaffenburg – Wo ist Ralf U.? Der 56-Jährige, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, ist seit Dienstag (24. Januar) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und Mithilfe.

Mann aus Aschaffenburg vermisst: 56-Jähriger zuletzt in Linienbus in Obernau gesehen

Der Mann hatte sein Wohnanwesen in Obernau (Stadtteil von Aschaffenburg) mit unbekanntem Ziel verlassen. Er wurde zuletzt am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr in einem Linienbus im Bereich der Haltestelle Jahnstraße in Obernau gesehen. Seit diesem Zeitpunkt fehlt von ihm jede Spur.

„Da nicht auszuschließen ist, dass sich der Vermisste aufgrund einer Erkrankung in einer hilflosen Lage befindet, führt die Polizeiinspektion Aschaffenburg umfangreiche Suchmaßnahmen durch und bittet auch die Bevölkerung um Hinweise“, heißt es in der Pressemitteilung.

Aschaffenburg: So wird der Vermisste beschrieben

circa 190 cm groß

kräftige Figur

Tätowierung am Hals und am linken Unterarm

Trug zuletzt vermutlich eine grüne Mütze und eine grüne Armeejacke

Polizei Aschaffenburg sucht nach vermisstem Mann

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden. Die Telefonnummer lautet 060221/857-0. (kam)

