14-Jährige erneut vermisst: Kriminalpolizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Schon seit Längerem wird die 14-jährige Lara-Leana Krenzer aus dem südlichen Landkreis Augsburg vermisst. © Polizeipräsidium Schwaben Nord

Bereits seit Ende Juli wird ein 14-jähriges Mädchen aus dem Landkreis Augsburg vermisst. Damals erschien sie nicht zu einem vereinbarten Treffpunkt.

Augsburg – Ein 14-jähriges Mädchen namens Lara-Leana Krenzer aus dem Landkreis Augsburg wird vermisst. Und das schon seit Längerem: Am 26. Juli erschien der Teenager laut Pressemitteilung der Polizei nicht zu einem vereinbarten Termin. Seitdem wird sie vermisst und die Kriminalpolizei Augsburg bittet die Bevölkerung um Hilfe.

14-jähriges Mädchen aus Augsburg vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Es ist nicht das erste Mal, dass das junge Mädchen verschwindet. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie bereits einige Wochen zuvor als vermisst gemeldet. Nach einem Aufruf an die Bevölkerung und damit verbundenen Zeugenhinweisen konnte der Teenager schließlich in einer Gaststätte in Augsburg-Oberhausen aufgegriffen werden.

Nun wird Lena-Leana Krenzer erneut vermisst. Laut Personenbeschreibung ist sie etwa 1,60 Meter groß, hat braune, längere Haare und ist von schlanker Statur. Als sie das letzte Mal gesehen wurde, hatte sie eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt mit „Nike“-Schriftzug an.

Die 14-Jährige hat längere, braune Haare, ist von schlanker Statur und trug zuletzt eine schwarze Jogginghose sowie ein schwarzes T-Shirt mit „Nike“-Aufdruck. © Polizeipräsidium Schwaben Nord

Polizei sucht nach 14-Jähriger aus Augsburg

Jetzt bittet die Kriminalpolizei Augsburg die Bevölkerung um Hilfe und Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Mädchens. Zeugen, die Lena-Leana Krenzer gesehen haben oder etwas zu ihrem derzeitigen Standort sagen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08 21) 3 23 38 10 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (fhz)

