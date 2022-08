Oberbayer seit 10 Tagen vermisst: Wo ist Maximilian F. (70)?

Von: Katarina Amtmann

Maximilian F. (70) wird vermisst. © PP Oberbayern Süd

Er kam nicht mehr zuhause an. Von einem Oberbayern fehlt seit zehn Tagen jede Spur, nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Siegdorf/Arzberg - Wo ist Maximilian F.? Seit dem 16. August 2022 wurde der 70-Jährige nicht mehr gesehen, wie die Polizei am 26. August mitteilte.

Oberbayern: Mann seit zehn Tagen vermisst - Wo ist Maximilian F.?

Er hielt sich an dem Tag in Arzberg (Landkreis Wunsiedel) auf und wollte mit dem Zug zurück an seinen Heimatort Siegsdorf (Landkreis Traunstein) fahren. Dort kam F. aber nicht an. Angehörige erstatteten daraufhin Vermisstenanzeige. Jegliche Kontaktversuche blieben erfolglos, auch alle Ermittlungen der Polizeiinspektion Traunstein liefen bislang ins Leere, heißt es in der Pressemitteilung.

Mann vermisst: Polizei veröffentlicht Foto und Beschreibung des Gesuchten

167 cm groß

kräftige Statur

kurze grau-weiß melierte Haare

zuletzt mit einem schwarzen T-Shirt, einer kurzen grauen Hose und einem schwarzen Cap mit dem Aufdruck „Augsburg“ bekleidet

Mann aus Oberbayern vermisst: Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort

Wer den Vermissten seit dem 16. August gesehen hat, Kontakt zu ihm hatte oder Hinweise geben kann, wo er sich aufhält, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Traustein zu melden: Telefonnummer (0861) 98730. (kam)

