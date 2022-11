Polizei sucht „zur Stunde“ mit Großaufgebot nach 18-Jähriger: Wer hat Alice Anders gesehen?

Von: Felix Herz

Die Würzburger Polizei sucht derzeit mit einem Großaufgebot nach der 18-jährigen Alice Anders. © Polizei / privat

Die Würzburger Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach der 18-jährigen Alice Anders. Sie befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation.

Würzburg – Seit Montagvormittag wird die 18-jährige Alice Anders vermisst. „Zur Stunde“, am Dienstagmorgen, 22. November, sucht die Polizei eigenen Angaben zufolge nach der jungen Frau. Im Rahmen dessen bitten die Beamten nun auch die Bevölkerung um Hilfe. Wer hat Alice Anders gesehen oder kann Angaben zu ihrem Verbleib machen?

Würzburgerin vermisst: Polizei sucht nach 18-Jähriger

Laut Pressemitteilung der Polizei wurde Alice Anders das letzte Mal am Montagvormittag, 21. November, um 9.30 Uhr von Angehörigen an ihrer Wohnadresse in der Rückerstraße in Würzburg gesehen. Seitdem kehrte sie nicht mehr nach Hause zurück.

Die Eltern hatten um 14 Uhr das letzte Mal via eines Messengers Kontakt zu ihrer Tochter. Gegen 19 Uhr verständigten sie schließlich die Würzburger Polizei und meldeten die junge Frau als vermisst. Laut Polizei ist es möglich, dass sie sich in einer „psychischen Ausnahmesituation“ befindet.

Junge Frau aus Würzburg vermisst: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Mit der Unterstützung angrenzender Dienststellen sucht die Würzburger Polizei am Dienstagmorgen mit einem Großaufgebot nach der jungen Frau. Zusätzlich bitten die Beamten die Bevölkerung um Hinweise. Die 18-jährige Alice Anders wird wie folgt beschrieben:

Sie ist 174 Zentimeter groß und hat schulterlange, dunkle und lockige Haare.

Sie ist von schlanker Statur und vermutlich dunkel gekleidet.

Man geht davon aus, dass sie mit einem schwarzen City-Rad der Marke Specialised unterwegs ist.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der 18-Jährigen machen können, Kontakt zu den Beamten aufzunehmen. Die Telefonnummer lautet: (09 31) 4 57 22 30. (fhz)

