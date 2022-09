„Auf Hilfe angewiesen“: Wo ist Sophie-Rosina? – 16-Jährige aus Bayern seit Tagen vermisst

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Sophie-Rosina wird vermisst. © Polizei Niederbayern

Eine 16-Jährige aus Niederbayern wird vermisst. Das Mädchen ist auf Medikamente und Hilfe angewiesen. Wer hat die Jugendliche gesehen?

Eggenfelden - Wo ist Sophie-Rosina? Die 16-Jährige aus Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) wird seit Donnerstag, 1. September, vermisst.

Vermisst: Polizei sucht nach Jugendlicher aus Eggenfelden (Rottal-Inn, Bayern)

Sophie-Rosina wurde zuletzt am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Landshuter Altstadt gesehen, wie die Polizei bereits am Freitag mitteilte. Die Jugendliche könnte sich in Landshut im Bereich der Mühleninsel aufhalten. „Sie ist auf die Einnahme von Medikamenten und auf Hilfe angewiesen“, so die Beamten.

Umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei Eggenfelden die Bevölkerung um Mithilfe.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Jugendliche aus Eggenfelden vermisst: So wird das Mädchen beschrieben

circa 160 cm groß

schlank

braune, schulterlange Haare

schwarze lange Bluse, Jeans oder beige Stoffhose, olivgrüne Turnschuhe

kleine schwarze Handtasche mit goldenem Henkel und einen Stoffbeutel

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Polizei Eggenfelden bittet um Hinweise zu vermisster Jugendlicher

Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Eggenfelden unter der Telefonnummer 08721 9605-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (kam)

In Bayern werden mehrere hundert Kinder vermisst (Video)

Die Polizei sucht in Niederbayern nach einer weiteren vermissten Jugendlichen (14). Dass sie den Freistaat verlässt, kann nicht ausgeschlossen werden. Seit einiger Zeit wird in Amberg ein 17-Jähriger vermisst. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem Jugendlichen und bittet um Mithilfe.

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer bei uns.