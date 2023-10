Vermisst: Mann wollte Familie besuchen und kam nie an – Er braucht Medikamente

Seit Montag (2. Oktober) wird ein Senior aus Starnberg vermisst. Er wollte mit dem Zug zu einem Familientreffen nach Frankfurt am Main fahren, doch dort kam er nie an. Alle Infos im Überblick.

Starnberg - Am Montagmorgen (2. Oktober) hat der 86-jährige Hans-Georg Wachendorf gegen 7 Uhr seine Wohnung in Starnberg verlassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Vermutet wird, dass er mit dem Zug zu einem Familientreffen in Frankfurt am Main fahren wollte. Doch dort ist er laut Angaben der Polizei bislang nicht angekommen. Sein Bruder meldete ihn als vermisst.

86-Jähriger wird vermisst: zuletzt gesehen am Grab der Frau

Laut Polizei ist der letzte gesicherte Aufenthaltsort von Herrn Wachendorf Königstein im Taunus (Hessen) gewesen. Dort habe sich der 86-Jährige am 2. Oktober gegen 17.30 Uhr aufgehalten, da auf dem dortigen Friedhof das Grab seiner Frau ist. Einem Friedhofsmitarbeiter gegenüber habe er mitgeteilt, dass er sich nun auf den Heimweg nach Starnberg machen wolle. Seitdem fehlt von dem Mann allerdings jede Spur.

Polizei bittet um Mithilfe: Mann leidet unter Demenz und braucht Medikamente

Die Polizei bittet um Mithilfe. Der 86-Jährige leidet unter einer beginnenden Demenz und ist auf Medikamente angewiesen. Angaben zur Person macht die Polizei wie folgt:

Größte: circa 1,60 Meter

Gewicht: circa 60 Kilogramm

Aussehen: Grau-weißes Haar, keinen Bart

Kleidung: Vermutlich trägt der Mann eine braune Lederjacke und eine graue Stoffhose. Bei sich trug er einen grün-blau karierten Regenschirm

Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Wachendorf geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 08151/3640 an die Polizeiinspektion Starnberg zu wenden.

