13-Jährige vermisst: Polizei sucht Dzsamila C. – Elterliche Wohnung ohne bekanntes Ziel verlassen

Von: Felix Herz

Die 13-jährige Dzsamila C. wird seit Mittwoch, 6. Juli, vermisst. © Polizei Mittelfranken

Seit Mittwochabend wird ein Teenager aus Zirndorf vermisst. Die Polizei sucht inzwischen per Foto nach dem jungen Mädchen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Zirndorf – Es ist zwei Tage her, da wurde Dzsamila C. das letzte Mal gesehen. Gegen 20 Uhr verließ sie am Mittwochabend, 6. Juli, ihr Zuhause in Zirndorf, einer Kreisstadt im Landkreis Fürth, nicht weit von Nürnberg. Nun bittet die Polizei Mittelfranken die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem Teenager.

Ein weiterer Vermisstenfall aus Bayern ist bisher ebenfalls ungeklärt: Die Polizei sucht noch nach einem Jugendlichen aus Himmelkron und bittet auch hier um Hinweise.

13-Jährige aus Zirndorf vermisst: Polizei bittet um Hilfe

Seitdem die Jugendliche am Mittwochabend die elterliche Wohnung verlassen hatte, wurde sie nicht mehr gesehen. Laut Pressemitteilung der Polizei sei nicht bekannt, mit welchem Ziel das junge Mädchen ihr Zuhause verließ. Allerdings habe sie Bezugspunkte nach Nürnberg, genauer gesagt zum Bereich Plärrer, beziehungsweise dem Stadtteil Schweinau.

Dzsamila wird wie folgt beschrieben:

Beschreibung von Dzsamila S.: Sie ist 13 Jahre alt, etwa 1,56 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange, schwarze Haare und ein südländisches Aussehen. Gekleidet ist sie in eine schwarze Hose in Lack- und Lederoptik und hat vermutlich ein weißes Oberteil sowie weiße Turnschuhe der Marke Nike an.

Wer hat die Vermisste gesehen? Polizei bittet um Mithilfe

Bisher wurde die Jugendliche nicht gefunden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Teenager. Personen, die Hinweise zu ihrem Aufenthalt geben können oder die Vermisste antreffen, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (09 11) 2 11 23 33 oder dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen. (fhz)

