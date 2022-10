Suche beendet: Jäger findet Vermissten im Wald – Hauptkommissar äußert sich zur Suche

Von: Felix Herz

In einem Wald wurde der Vermisste inzwischen gefunden (Symbolbild). © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Im Landkreis Cham wurde ein 62-jähriger Mann vermisst. Inzwischen wurde er von einem Jäger gefunden – die Suche konnte beendet werden.

Update vom 18. Oktober, 11.30 Uhr: Bereits kurze Zeit nach Veröffentlichung der Suchmaßnahmen konnte der 62-jährige Vermisste aufgefunden werden. In einem Waldstück unweit des Klosters fand ihn ein Jäger. Anschließend wurde der Gesuchte in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht.

Erster Polizeihauptkommissar Hager, Leiter der Polizeiinspektion Roding, lobte anschließend die Zusammenarbeit der „eingesetzten polizeilichen und nichtpolizeilichen Hilfskräfte bei der Suche nach dem Vermissten“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. In der Nacht und am Vormittag waren rund 100 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt. Glücklicherweise wurde sie nun von Erfolg gekrönt.

Erstmeldung vom 18. Oktober: Roding – Ein Vermisstenfall beschäftigt derzeit das Polizeipräsidium Oberpfalz. Gesucht wird ein Mann aus Roding, Landkreis Cham: Er ist 62 Jahre alt und wird seit Montagnachmittag, 17. Oktober, vermisst. Die bisherige Suche nach dem älteren Herrn verlief erfolglos. Nun soll die Bevölkerung helfen.

Vermisstenfall aus Roding: Polizei bittet um Hilfe

Laut Angaben der Polizei verließ der Vermisste am Montag gegen 15.30 Uhr das Kloster Reichenbach der Barmherzigen Brüder. Seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Die bisherigen Ermittlungs- und Suchmaßnahmen der Beamten, die auch Polizei- und Rettungshunde sowie einen Hubschrauber mit einschloss, verlief erfolglos.

Es gibt keine Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Daher wird nun öffentlich um Hinweise gebeten.

Wer hat Thomas Schlaffer gesehen? Hinweise per Telefon erbeten

Die Polizei vermutet, dass der Gesuchte zu Fuß unterwegs ist. Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte, die auf eine Straftat oder Fremdeinwirkung hinweisen.

Die Polizei ruft nun die Bevölkerung auf, bei der Suche zu helfen: Wer Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes hat, solle sich umgehend unter der 110 mit der Polizei in Verbindung setzen. Wer anderweitige Hinweise zu dem Vermisstenfall hat, möge sich unter der Telefonnummer (09 46) 1 94 21 0 bei der Polizeiinspektion Roding melden. (fhz)

