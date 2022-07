Vermisstenfall in Regensburg geklärt: 14-Jährige wieder aufgetaucht

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Die Polizei hatte mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen gesucht. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

In Regensburg wurde ein 14-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei suchte mit Foto und einer Beschreibung nach. Jetzt tauchte sie wieder auf.

Update vom 21. Juli: „Die 14-Jährige Vermisste ist am Dienstag, 19. Juli in das Kinderheim St. Vincent in Regensburg, wohlbehalten zurückgekehrt“, teilte die Polizei Regensburg am Donnerstag mit.

Erstmeldung vom 13. Juli: Regensburg - Seit Sonntag wird eine 14-Jährige vermisst. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ die 14-Jährige das Kinderheim St. Vincent in Regensburg, in welchem sie lebt, gegen 15 Uhr in unbekannte Richtung.

Vermisst: Wer hat die 14-Jährige in Regensburg gesehen? Polizei sucht dringend

Sie ist vermutlich zu Fuß unterwegs. Die bisher durchgeführten Ermittlungs- und Suchmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort. Anhaltspunkte für eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

Vermisstenfall in Regenbsurg: Beschreibung des Mädchens

14 Jahre alt

schlanke Statur

170cm

ca. 60 kg

dunkelbraun nackenlange Haare mit roten Strähnen

Brillenträgerin

Beide Unterarme waren zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einem Stift bemalt

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchems geben kann, wird gebeten, sich umgehend unter der Polizeinotrufnummer 110 zu melden. Weitere sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Regensburg Süd, Tel. 0941/506-2001, entgegen genommen.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.