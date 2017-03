Vermisste Malina: XY-Moderator Rudi Cerne fühlt mit dem Vater

München - Auch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ widmet sich dem Schicksal der verschwundenen Studentin Malina Klaar. Moderator Rudi Cerne kann die Leiden der Eltern gut nachvollziehen.

Vor zwei Wochen verschwand Malina Klaar (20) auf dem Heimweg von einer Party. Seit dieser Zeit gibt es von der Regensburger Studentin kein Lebenszeichen mehr – trotz fieberhafter Suche ihrer Familie. Doch vielleicht gibt es bald neue Hoffnung: Jetzt schaltet sich nämlich auch die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst in den mysteriösen Fall ein. Für Moderator Rudi Cerne (58) ist es ein ganz besonderes Anliegen. „Als Vater einer 26-jährigen Tochter kann ich mitfühlen mit den Eltern“, sagt er zur tz. „Die Verzweiflung muss unerträglich sein, die Ungewissheit der Horror.“

Am kommenden Mittwochabend ab 20.15 Uhr wird in der ZDF-Sendung also nach Malina Klaar gesucht. „Ich hoffe sehr, dass wir zu einer positiven Entwicklung beitragen können“, sagt Moderator Rudi Cerne. Die Hoffnung der Familie ist nach wie vor groß, dass Malina noch am Leben ist. Ihr Vater Joseph Sawadzki (46) appellierte bei stern TV an einen möglichen Entführer. „Sollte es jemand geben, der unsere Malina gegen ihren Willen festhält, so bitte ich Sie, diese Grausamkeit zu beenden und Malina freizugeben.“

Um den Druck auf einen möglichen Entführer zu erhöhen, hat Malinas Vater zudem übers Internet Geldspenden gesammelt. Inzwischen sollen knapp 51.000 Euro für einen Hinweis auf seine Tochter zusammengekommen sein. „Wir wollen allen Spendern unsere tiefe Dankbarkeit aussprechen. Wir hoffen, dass sie mit dazu beitragen, dass wir Malina lebend wiederfinden“, sagte der Vater am Freitag.

Der Aufruf im Internet brachte in den vergangenen Tagen demnach knapp 21 000 Euro ein. Ein privater Spender wolle weitere 30 000 Euro beisteuern. „Das ist eine seriöse Summe. Damit wollen wir die Sammelaktion beenden“, sagte der Vater. Wenn er die Belohnung nicht bis Jahresende auszahlen kann, will er das Geld wieder an die Spender zurückzahlen.

Vermisst: Diese Menschen verschwanden 2016/2017 in Bayern Zur Fotostrecke

Malina Klaar wird seit dem 19. März vermisst. Die 20-Jährige war am frühen Morgen auf dem Weg von einer Party zu ihrer WG verschwunden. Kurz zuvor hatte sie noch mit einer Mitbewohnerin telefoniert, um sich nach dem Weg zu erkundigen. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich nach eigenen Angaben im Regensburger Stadtpark.

Weitere Infos zum Fall Malina lesen Sie in unserem Nachrichten-Ticker.

Ihr Handy fand ein Spaziergänger im wenige Hundert Meter entfernten Herzogspark am Donauufer. Eine großangelegte Suchaktionen der Polizei mit Tauchern und Leichenspürhund blieb bisher erfolglos.

tz/mm