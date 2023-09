Spektakuläre Wende im Fall der vermissten schwangeren Alexandra R.: Zwei Männer verhaftet

Von: Johannes Welte

Spektakuläre Wende im Fall der vermissten Schwangeren Alexandra R. (39) aus Nürnberg (Bayern). Die Polizei hat zwei Männer verhaftet: Den ehemaligen Lebensgefährten und dessen Geschäftspartner.

Nürnberg - Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat heute früh zwei Haftbefehle in Pyrbaum (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) und Kalchreuth bei Erlangen in Bayern vollstrecken lassen. Der Sprecherin der Ermittlungsbehörde Heike Klotzbücher zufolge lautet der Haftbefehl auf Entführung und Mord.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der seit 9. Dezember 2022 vermissten Alexandra R., Dejan B. (50) und dessen Geschäftspartner Ugur T. (48). „Die Leiche wurde bislang noch nicht gefunden“, so Klotzbücher gegenüber unserer Redaktion. „Beide sind dringend tatverdächtig, Alexandra R. am 9. Dezember 2022 entführt und ermordet zu haben.“

An jenem Tag verschwand die im achten Monat schwangere 39-jährige Alexandra R. aus dem Nürnberger Stadtteil Katzwang, nachdem sie ihr Pflegekind in einer Kindertagesstätte in Schwabach südlich von Nürnberg abgegeben hatte. Es besteht laut Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und Polizeipräsidium Mittelfranken „der dringende Verdacht, dass sie Opfer eines Gewaltdelikts wurde, obwohl ihre Leiche bis heute nicht gefunden wurde.“

Nach umfangreichen Ermittlungen einer Sonderkommission der Kripo Nürnberg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in mehreren europäischen Ländern und der Auswertung von inzwischen etwa 900 Spuren und Hinweisen habe sich der Tatverdacht gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten Dejan B. und dessen Geschäftspartner Ugur T. erhärtet.

„Nach der Trennung im Frühjahr 2022 soll Dejan B. die Geschädigte aus wirtschaftlichen Gründen bedroht haben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und des Polizeipräsidiums Mittelfranken. „Zusammen mit seinem Geschäftspartner Ugur T. soll er darüber hinaus auf betrügerische Weise einen Vollstreckungstitel über eine sechsstellige Geldsumme gegen die Geschädigte erwirkt haben, wogegen sich Alexandra R. zivilrechtlich zur Wehr setzte.“

Weiter hätten mehrere Strafanzeigen von Alexandra R. gegen die beiden deutschen Staatsangehörigen vorgelegen. Schließlich heißt es: „Die Ermittlungsbehörden gehen deswegen davon aus, dass die Beschuldigten Alexandra R. am 9. Dezember 2022 in ihre Gewalt brachten, töteten und die Leiche an einen bislang unbekannten Ort verbrachten.“

Laut Staatsanwaltschafts-Sprecherin Klotzbücher seien die Beweise ausreichend, um einen „hinreichenden Tatverdacht“ zu begründen. Laut Nürnberger Nachrichten befinden sich unter den Beweisen SMS- und WhatsApp-Nachrichten. Demnach sollen vom Handy der Vermisstem am Tag ihres Verschwindens unter anderem die beiden Nachrichten „Ich kann nicht mehr“ und „Ich habe so viel Scheiße gebaut“ verschickt worden sein.

Nach dem Verschwinden der hochschwangeren Mutter wurde eine beispiellose Fahndung gestartet: Mehrfach wurde der Main-Donau-Kanal in Nürnberg nach dem Auto der Vermissten - ein mintgrüner Renault Twingo - oder ihrer Leiche durchsucht, auch ein Anwesen im Lankreis Roth südlich von Nürnberg. Ihr Handy wurde an einen Lkw geklebt in Bologna (Italien) entdeckt.

Alexandra R. hatte noch vor ihrem Verschwinden mit dem Handy telefoniert. Ihr Dienst-BMW tauchte in Limbach im Landkreis Schwabach südlich von Nürnberg auf. Außerdem wurde ein Jaguar mit Nürnberger Kennzeichen in Rumänien beschlagnahmt, der Heimat von Alexandra R.