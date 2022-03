70 Einsatzkräfte suchen ohne Erfolg: Mann aus Bayern seit Dienstag vermisst – Polizei nennt auffälliges Detail

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Herr De Medio (61) wird vermisst. © Polizei Oberbayern Süd

Seit Dienstag wird ein Mann in Kiefersfelden vermisst. Eine großangelegte Suche blieb ohne Erfolg. Die Polizei nennt einen ersten Verdacht - und ein auffallendes Detail.

Kiefersfelden - Seit Dienstagabend wird Herr De Medio (61) aus einer Pflegeeinrichtung in Kiefersfelden vermisst. Eine große Suchaktion verlief ergebnislos, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es gebe allerdings Hinweise, dass er 61-Jährige Kiefersfelden mit dem Zug verlassen hat, möglicherweise befinde er sich im Raum Regensburg.

Kiefersfelden/Regensburg: Mann (61) seit Dienstag vermisst

Der Mann wurde am Dienstag (8. März) gegen 17 Uhr als vermisst gemeldet. Er ist in einer Pflegeeinrichtung untergebracht und war dort erst am Dienstag eingezogen. Laut Polizei leidet der Mann unter kognitiven und psychiatrischen Störungen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Bayern: Mann (61) wird seit Dienstag vermisst - Polizei veröffentlicht Beschreibung

61 Jahre alt

circa 170 cm groß

sehr dünn

graue Haare, Schnurbart

blaue Jeans und graue, dünne Jacke

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Suche nach Vermissten in Bayern: Polizei nennt auffälliges Detail

„Sehr auffallend ist, dass Herr De Medio auf Grund seiner Krankheit an ständigen unkontrollierten Zuckungen leidet“, teilte die Polizei weiter mit. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel suchten bisher ohne Erfolg nach ihm, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Lesen Sie auch Ergreifende Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde es am Samstagabend wieder höchst emotional. Mit einer Liveschalte bereitet Borg seinem Gast Julia Lindholm eine wunderbare Überraschung. Und sorgt damit für einen Tränenausbruch bei der jungen Schlagersängerin. Ergreifende Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus Evelyn Burdecki meldet sich nach Ukraine-Rückkehr mit Oliver Pocher: „Gefühl hatte ich noch nie“ Bekannt wurde Evelyn Burdecki als unbedarfte TV-Blondine, doch nach ihrer Ukraine-Reise zeigt sie sich mit einem speziellen Appel von einer ganz anderen Seite. Evelyn Burdecki meldet sich nach Ukraine-Rückkehr mit Oliver Pocher: „Gefühl hatte ich noch nie“

Bei Antreffen des Herrn De Medio wird um Verständigung der Polizeiinspektion Kiefersfelden (08033) 97 40 oder jeder anderen Polizeidienststelle gebeten.

Vermisstenfall in Nürnberg: Ein 63-jähriger Pflegeheimbewohner war seit Donnerstag (3. März) verschwunden. Jetzt gab es die erlösende Nachricht.