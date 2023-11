Verpuffung bei Schweißarbeiten an Fahrzeug: Junger Mann in Lebensgefahr

Von: Katarina Amtmann

Bei Schweißarbeiten in einer Werkstatt im Nürnberger Land ist es zu einer Verpuffung gekommen. Ein 26-Jähriger musste in eine Spezialklinik gebracht werden.

Simmelsdorf - In der Nacht zum Samstag, 25. November, erlitt ein Mann lebensgefährliche Verbrennungen, als es in einer Werkstatt in Simmelsdorf (Landkreis Nürnberger Land) offensichtlich zu einer Verpuffung kam. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Gegen 1.30 Uhr war bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei demnach die Meldung über den Werkstattbrand im Simmelsdorfer Ortsteil Großengsee eingegangen.

Verpuffung in Werkstatt: Junger Mann in Simmelsdorf lebensgefährlich verletzt

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es während Schweißarbeiten an einem Fahrzeug zu einer Verpuffung, die lebensgefährliche Verbrennungen bei einem 26-jährigen Mann verursachte. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht. Zwei weitere Männer hielten sich zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls in der Werkstatt auf. Ein 26-Jähriger erlitt leichte Verletzungen, während ein 18-Jähriger unverletzt blieb.

Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (kam)

