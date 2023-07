Weniger Druck nach dem Abi: Immer mehr Studienfächer in Bayern frei zugänglich

Von: Marvin Köhnken

An der Uni Erlangen sind nur sechs Prozent aller Studiengänge zugangsbeschränkt. (Archivbild) © Daniel Karmann/picture alliance/dpa

In Bayern sind mehr Studiengänge für Abiturienten frei zugänglich. Eine Studie zeigt unter anderem, dass ein Numerus clausus seit Jahren immer seltener zum Einsatz kommt.

München/Gütersloh – Studienanfänger müssen in Bayern zum Start des Wintersemesters 2023/24 weiter mit Zulassungsbeschränkungen rechnen – allerdings mit weniger als zuvor. Der Anteil an Studiengängen mit Numerus clausus (NC) ist nämlich niedriger als im Vorjahr und liegt bei 32,8 Prozent. Das geht aus laufend aktualisierten Daten des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervor, dessen Team am Dienstag, 4. Juli, eine jährliche Studie zu zulassungsbeschränkten Studiengängen in Deutschland veröffentlicht hat – egal, ob ein NC oder etwas anderes den freien Zugang beschränkt.

Im Freistaat sind laut CHE-Daten 3,7 Prozentpunkte weniger Studiengänge zugangsbeschränkt als im Vorjahr. Ein Grund für die geringere Zahl an zulassungsbeschränkten Studiengängen dürfte die sinkende Zahl von Studienanfängern sein. Das sorgt an den Hochschulen in Bayern dafür, dass die Kapazitäten nicht so schnell überlastet sind. Insgesamt waren vor einem Jahr 1083 Studiengänge in Bayern zugangsbeschränkt oder nur mit einer Aufnahmeprüfung zugänglich, dieses Wintersemester sind es noch 1066.

Bayerns Hochschulen bieten im Wintersemester insgesamt 3254 Studiengänge an

Zudem nahm die Zahl der Studienangebote zu – es herrscht weniger Druck für Schulabgänger mit Abitur. Das sei vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels auch politisch gewollt, sagte Cort-Denis Hachmeister, Experte für Hochschulzugang beim CHE Centrum für Hochschulentwicklung der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Insgesamt gibt es in Bayern im kommenden Wintersemester 3254 Studiengänge, davon 2188 ohne NC oder andere Zulassungseinschränkungen.

Im bundesweiten Vergleich liegt Bayern bei den zulassungsbeschränkten Studienangeboten beim Anteil im Mittelfeld. So liegt er in ganz Deutschland seit Jahren bei etwa 40 Prozent, mit in den vergangenen Jahre abnehmender Tendenz. Bundesweit sank die Quote vom vergangenen Wintersemester zum kommenden um 1,8 Prozentpunkte auf 37,9 Prozent. Hamburg liegt mit 62,8 Prozent an der Spitze, den geringsten Anteil hat Thüringen mit 19,6 Prozent.

Knapp jeder zweite Studiengang in München mit Numerus clausus versehen

In München, weiter ein begehrter Studienort, ist weiter mehr als die Hälfte der Studienangebote zulassungsbeschränkt. Dort stieg der Anteil von Studiengängen mit Numerus clausus oder anderer Zulassungseinschränkung gegen den Trend leicht von 52 auf 53 Prozent. Die höchste Quote nicht freier Studiengänge unter Städten mit mehr als 16.000 Studierenden weist Garching als Außenstandort der TU München auf. Alle Master-Studienangebote sind dort insofern zulassungsbeschränkt, als dort fast überall Zulassungsprüfungen abgelegt werden müssen, im Bachelor liegt die Quote bei 41 Prozent.

In Erlangen hingegen war die Quote der nicht frei zugänglichen Studiengänge vor einem Jahr durch die Einführung von Eignungsprüfungen als eine Form von Zulassungsbeschränkung um 35 Prozentpunkte hochgeschnellt. Nun sei der gegenteilige Effekt zu beobachten; die Quote liege nur noch bei sechs Prozent, teilte das CHE mit.

Sprach- und Kulturwissenschaften sind in Bayern besonders oft frei zugänglich

Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften haben in Bayern die höchste Quote mit 42,7 Prozent. Mathematik und Naturwissenschaften – dazu zählt auch Medizin – liegen bei 36,7. Am leichtesten bekommt man einen Studienplatz in Sprach- und Kulturwissenschaften, dort liegt die Quote bei 19,6 Prozent; bei Ingenieurwissenschaften ist sie bei 35,8 Prozent.

Bei Studienangeboten mit NC müssen sich Studienanwärter um die Zulassung bewerben. Kriterien sind je nach Hochschule nicht immer nur die Abiturnoten. Weitere Bedingungen können etwa Testergebnisse, Auswahlgespräche, Berufserfahrung oder Praktika sein. (Mit Material der dpa)