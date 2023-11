Unwetterschäden in Bayern: Niederbayerische Stadt trifft es am härtesten

Von: Anna Liebelt

Ob Überschwemmung, Hagel oder Sturm: Die Drei-Flüsse-Stadt Passau hat es in Sachen Unwetter in den letzten zwei Jahrzehnten besonders stark erwischt.

Passau – Auch in diesem Jahr hinterließen heftige Unwetter in ganz Bayern vielerorts wieder Schneisen der Verwüstung. Ob katastrophale Hagelschäden im oberbayerischen Wolfratshausen, die Hausbesitzer und Gewerbetreibende um ihre Existenz brachten, verhängnisvolle Stürme, die Bierzelte aus ihren Verankerungen rissen oder vernichtende Hochwasser an bayerischen Flüssen. Die schiere Unmenge an Unwettern bringt in allen Fällen eins mit: Teure Schäden, für die Versicherungen zu stehen kommen.

Versicherungsverband verzeichnet hohe Schadensummen: Bayernweit höchste Unwetterschäden in Passau

Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) der dpa nun mitteilt, hat es eine Stadt in den letzten Jahrzehnten dabei besonders schwer getroffen: In der Drei-Flüsse-Stadt Passau richteten Überschwemmungen, Stürme und Starkregen zwischen 2002 und 2021 die größten Schäden an. Rund 11.000 Euro machten die Versicherungsnehmer dort im Durchschnitt pro Gebäude geltend – weit mehr als den Bundesschnitt (2900 Euro).

Kein Durchkommen: Der diesjährige Dauerregen sorgte im Sommer vielerorts für starke Überschwemmungen. So auch in Passau. © IMAGO/Manfred Segerer

Damit belegt die niederbayerische Stadt den ersten Platz im Ranking des Versicherungsverbands, dicht gefolgt von den niederbayerischen Landkreisen Deggendorf (10.800 Euro) und Rottal-Inn (10.700 Euro). „Am glimpflichsten kamen in den 20 Jahren die Einwohner vom Stadtkreis Bamberg davon. Dort beträgt der Schaden knapp 1000 Euro je Gebäude“, teilt der GDV mit.

Drei-Flüsse-Stadt Passau von Überschwemmungen besonders oft betroffen

Das Gegenteil zeigt sich in Regionen, die nahe an großen Flüssen liegen. Wo Donau, Inn und Ilz zusammenfließen, kommt es laut GDV besonders oft zu Überschwemmungen. Schon die Hochwasser in den Jahren 2002 und 2013 sorgten laut dpa in Passau für Millionenschäden. Und auch dieses Jahr blieb die niederbayerische Stadt nicht verschont.

Dank des Dauerregens im Sommer stieg in vielen Flüssen der Wasserpegel dramatisch an. Vor allem südlich der Donau musste laut Lagebericht des Hochwassernachrichtendienstes an den Zuflüssen von der Iller bis zur Isar stellenweise mit kleinen Ausuferungen gerechnet werden, ebenso an der oberen Donau. In Passau näherte sich der Scheitelbereich, also der Höhepunkt des Wasserstandes, der höchsten Meldestufe.

Wegen heftigen Unwettern: GDV befürchtet Preisanstieg der Gebäudeversicherung

Die damit verbundenen hohen Schadenssummen sind allerdings nicht das einzige, was den GDV besorgt. Trotz der jährlich steigenden Zahl an heftigen Unwettern seien bislang nur 45 Prozent der Gebäude in Bayern gegen Elementarschäden versichert. „Sorgen Bund und Länder nicht für ausreichenden Schutz der Häuser und Städte, wird die Gebäudeversicherung sehr teuer“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Denn ohne Prävention werde die Versicherungslücke bei Naturgefahren nicht zu schließen sein. Die Versicherer fordern daher verbindliche Maßnahmen. So sollen Hausbesitzer beispielsweise Aufkantungen an Kellertreppen anbringen oder druckdichte Fenster einbauen.

