Versuchte Vergewaltigung einer Minderjährigen: Kriminalpolizei Rosenheim sucht Zeugen

Von: Adriano D'Adamo

Die Kriminalpolizei Rosenheim startete einen Zeugenaufruf im Zuge der versuchten Vergewaltigung einer Minderjährigen. Die ersten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Rosenheim – Am Montagabend (22. Mai) kam es bei Rosenheim zu der versuchten Vergewaltigung einer Minderjährigen. Der sexuelle Übergriff ereignete sich am Rande eines Waldstücks in Pang, südlich von Schlipfham bei Oberkaltbrunn. Die Kriminalpolizei Rosenheim startete einen Zeugenaufruf.

Die Kriminalpolizei Rosenheim startete einen Zeugenaufruf (Symbolbild). © IMAGO/Pius Koller

Minderjährige wehrte sich: Fahndung der Polizei erfolglos

Ein unbekannter Mann ging die Minderjährige am Montagabend gegen 21.15 an. Sie wurde leicht verletzt, aber setzte sich gegen den Mann zur Wehr, woraufhin er die Flucht ergriff. Die Polizeiinspektion Rosenheim begann noch am selben Abend mit den Fahndungsmaßnahmen. Diese blieben jedoch erfolglos.

Laut der Beschreibung der Minderjährigen sah der Mann wie folgt aus: circa 40 Jahre, grau-brauner Drei-Tage-Bart, schwarze Strickmütze, schwarze Jogginghose und schwarze Sweatjacke. Die Kriminalpolizei Rosenheim bittet um Zeugenhinweise. Diese können an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 2000 weitergegeben werden.

