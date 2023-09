Versuchte Vergewaltigung: 24-Jährige rettet sich dank Helfer – doch dann schießt der Täter

Eine junge Frau ist am Samstag (16. September) nur knapp einer Vergewaltigung entkommen. Ihre Rettung: ein vorbeifahrendes Auto, in das sie einstieg. Doch dann schießt der Mann auf das Fahrzeug.

Ingolstadt – Eine 24-Jährige ist in der Nacht zu Samstag (16. September) nur knapp einem Verbrechen entkommen. Wie die Polizei mitteilte, ist die junge Frau zu Fuß unterwegs gewesen, als sie von einem unbekannten Mann zu Boden gestoßen wurde. Trotz heftigem zur Wehr setzen, gelang es der Frau zunächst nicht, sich von dem Mann loszureißen. Ihr Glück: Ein vorbeifahrendes Auto wurde auf die Frau aufmerksam und hielt an, um der 24-Jährigen zu helfen.

Plötzlich schießt der Tatverdächtige auf das Fluchtauto

Von dem Autofahrer offenbar irritiert, ließ der Unbekannte von der Frau ab und ergriff die Flucht. Worauf die 24-Jährige sich zum Fahrer ins Auto rettete. Als dieser jedoch von seinem Auto aus den Notruf absendete, kam der Unbekannte zurück und schoss mit einer bislang unbekannten Waffe unvermittelt auf das Auto. Danach floh er erneut zu Fuß.

Retter in der Not: Menschen, die anderen in Notsituationen helfen, gibt es immer wieder. So hat auch die 21-jährige Elodine L‘Onfle aus Indersdorf Zivilcourage gezeigt und vor rund zwei Jahren eine Vergewaltigung verhindern können. Dafür wurde die junge Frau sogar vom Innenminister geehrt.

Laut Angaben der Polizei verlief die Fahndung nach dem Mann bislang erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen, die zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen Hinweise geben können sich unter der Telefonnummer zu melden: 0841 9343-0.

