Schüsse mitten in Nürnberg: Zwei Schwerverletzte – Polizei fahndet nach Täter

Von: Tanja Kipke

Teilen

„Wir fahnden derzeit mit einer Vielzahl von Kräften nach dem möglichen“, teilt die Polizei via Twitter mit. © NEWS5 / Oßwald

Aufgrund eines versuchten Tötungsdelikts läuft momentan ein großer Polizeieinsatz in Nürnberg. Die Polizei bittet, den Bereich um die Landgrabenstraße zu umfahren.

Update vom 24. Oktober, 21.52 Uhr: In der Landgrabenstraße in Nürnberg kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. „Im Verlauf des Streits wurden mehrere Schüsse abgegeben und zwei Personen schwer verletzt“, berichtet Polizeipressesprecher Michael Petzold der Nachrichtenagentur News5. Eine Person musste reanimiert werden.

Die Mordkommission ermittele nun. Aktuell werden umfangreiche Spurensicherungen vor Ort durchgeführt und Anwohner und Zeugen befragt. Jeder, der etwas gesehen hat, solle sich bei der Polizei melden. Fahndungsmaßnahmen nach einem unbekannten Täter laufen derzeit.

Erstmeldung vom 24. Oktober, 21.30 Uhr: Nürnberg - „Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort“, teilt die Polizei Mittelfranken via Twitter mit. Ein versuchtes Tötungsdelikt beschäftigt aktuell die Beamten in Nürnberg. Der Großeinsatz läuft seit gut einer Stunde.

Großeinsatz in Nürnberg: Polizei rückt zu versuchtem Tötungsdelikt aus

Die Tat ereignete sich in der Landgrabenstraße, in der Südstadt Nürnbergs. Die Polizei bittet Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren und Passanten die Straße zu meiden. „Der Polizeieinsatz dauert weiterhin an“, twitterte die Polizei am Montagabend, um 21.30 Uhr.

„Wir berichten weiter, so bald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.“ Näheres gab die Polizei zunächst nicht bekannt. (tkip)

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.