Verwüstung durch Unwetter in Bayern: Betriebe im Dauereinsatz – eindringliche Warnung an Bürger

Von: Felix Herz

Ende August richteten Unwetter teils schwere Schäden in Schwaben an. Hagel zerstörte Dächer und beschädigte Autos. Nun ist die Suche nach Hilfe groß.

Augsburg – Es war ein Hochsommer der Extreme: Neben tagelangen Hitzewellen gab es im Sommer 2023 in Bayern auch teils heftige Unwetter. Unter anderem Ende August, als nicht nur Bad Bayersoien unter starkem Hagel litt und sogar den Katastrophenfall ausrief – schwer getroffen wurde auch Schwaben im Westen vom Freistaat.

Betriebe völlig überrannt – viele Menschen brauchen Hilfe

Vor rund zwei Wochen wurden vor allem Kissing, Landkreis Aichach-Friedberg, und Königsbrunn, Landkreis Augsburg, von verheerenden Hagelgewittern heimgesucht. Dabei wurden zahlreiche Hausdächer und Autos teils stark beschädigt. Nun werden die Dachdecker und Autobetriebe regelrecht überrannt, berichtet Obermeister und Innungssprecher Michael Voigt aus Friedberg dem BR.

Bei den teils schweren Unwettern Ende August in Schwaben wurden zahlreiche Autos und Dächer beschädigt. Nun werden die entsprechenden Betriebe, die sich um die Reparatur kümmern würden, regelrecht überrannt. © Bihlmayerfotografie / IMAGO

Hier müssen Menschen mit längeren Wartezeiten rechnen. Nicht nur fehlt es an Gerüsten und Materialien, auch sind die Betriebe bereits im Dauereinsatz. Was die Materialien anbelangt, sieht es einzig bei den Ziegeln gut aus, heißt es in dem BR-Bericht – denn diese seien wegen des Einbruchs bei den Neubauten ausreichend auf Lager.

Innungssprecher warnt vor Betrügern – auf Haustürgeschäfte nicht einlassen

Während die Verzweiflung und Ungeduld verständlicherweise groß sein kann bei den Anwohnern, so sollen diese aber nicht auf Betrüger hereinfallen. Vor diesen „schwarzen Schafen“ warnt Voigt. Dem BR erzählt er, dass ihm schon Fälle genannt wurden, bei denen Menschen 100 Euro pro Stunde für die Behebung von Hagelschäden gezahlt hätten. Daher warnt er von Haustürgeschäften und rät, bei Unsicherheit die Innung oder die Polizei zu informieren.

Infolge der Unwetterschäden hat das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat nun Steuererleichterungen für Betroffene in Aussicht gestellt – hier erfahren Sie mehr. (fhz)

