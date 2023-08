„Unglaublich und einfach nur traurig“: Verzweifelte Rentnerin muss wegen Meisenknödel blechen

„Realer Irrsinn“

Ein kurioser Fall aus Fürth sorgte für Aufsehen. Weil eine Rentnerin vier Meisenknödel durch die Innenstadt trug, musste sie Strafe zahlen.

Fürth – Manchmal können Gesetzeslagen reichlich seltsame Verstöße nach sich ziehen. So geschehen vor wenigen Jahren in Fürth: Eine Rentnerin wurde vom Ordnungsamt kontrolliert, sie hatte verbotene Ware dabei – Meisenknödel. Dafür musste sie eine Strafe zahlen und verstand die Welt nicht mehr. Über den kuriosen Fall berichtete die NDR-Satire-Sendung „Extra 3“ in der Sparte „Realer Irrsinn“.

„Realer Irrsinn“: Rentnerin muss Strafe zahlen – wegen vier Meisenknödel

In der Sendung berichtet die damals 54-Jährige, dass sie in der Fürther Innenstadt von zwei Beamten des örtlichen Ordnungsamtes angehalten wurde. Man wollte ihre Tasche durchsuchen, was die Rentnerin nicht ganz einsah. Doch die Beamten verwiesen auf einen Verdacht: Ihre Tasche wies ein Hundemuster auf, also könnten sich da verbotene Waren befinden.

Schließlich gab die Rentnerin nach, und siehe da: Die Ordnungshüter entdecken tatsächlich etwas – vier Meisenknödel. Und weil in einem Busch in der Nähe ein leerer Meisenknödel hing, verdächtigten die Beamten die Rentnerin, Tauben gefüttert zu haben. Was in Fürth verboten ist. So steht es auf der Website des Stadtrates in dem 2016 verfassten Neuerlass zur Taubenverordnung. „Zum Schutz der öffentlichen Reinlichkeit [...], ist das Füttern von verwilderten Tauben verboten“. Dagegen soll die Rentnerin verstoßen haben.

„Unglaublich und einfach nur traurig“: Nutzer sauer über Strafe für Rentnerin

Dass die Rentnerin die Meisenknödel für ihren Schrebergarten gekauft hatte – geschenkt. Wegen des leeren Meisenknödels in der Nähe meinten die Ordnungshüter, einen hinreichenden Beweis für das Vergehen der Rentnerin zu haben. Wenige Tage später hatte sie daher auch Post vom Ordnungsamt, musste Strafe zahlen. Sie beschwerte sich, doch ohne Erfolg.

Denn während sie in der NDR-Sendung noch sagt, sie weigere sich zu zahlen, und dass dann eben der Gerichtsvollzieher kommen solle, gab sie gegenüber bild.de schließlich an, dass sie sich keinen Anwalt leisten könne und nachgeben werde. Die knapp 80 Euro Strafe hat sie demnach beglichen.

Unter dem „Extra 3“-Beitrag sammeln sich auf YouTube viele Kommentare, in denen Nutzer ihr Unverständnis für die Strafe gegen die Rentnerin zum Ausdruck bringen. „Ein weiterer Grund, warum das Ordnungsamt sich an solch unglaublicher Beliebtheit erfreut“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer. In einem weiteren Kommentar heißt es: „unglaublich und einfach nur traurig, dass es sowas gibt“. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Fürther in Zukunft davor hüten, mit Meisenknödeln durch die Stadt zu spazieren. (fhz)

