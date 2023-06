Fränkische Dorfrocker planen nächstes Projekt – und suchen dafür „das geilste Dorf der Welt“

Von: Carina Blumenroth

Von Kirchaich (Unterfranken) in die Dörfer aller Welt: Die Dorfrocker touren seit 2006 auf den kleineren und größeren Bühnen. Ihr Lieblingsthema? Das Dorf. Jetzt suchen sie das „geilste Dorf der Welt“.

Kirchaich – „Ich bin a Dorfkind und darauf bin i stolz“, singen die Dorfrocker in ihrem bekanntesten Hit ‚Dorfkind‘. Der Song ist bereits 12 Jahre alt, aber das beschriebene Gefühl, die Liebe zum Leben auf dem Land, lebt die Band noch immer. Aktuell suchen die Dorfrocker „Das geilste Dorf der Welt“ – jeder kann mitmachen und sein Dorf vorstellen.

Leben Sie im „geilsten Dorf der Welt“? Eine Band will es wissen

‚Dorfkind‘ wird immer noch so gut angenommen, wenn die Dorfrocker es auf der Bühne anstimmen. „Dieses Lied feiert ihr seither dermaßen, dass wir jedes Mal aufs Neue Gänsehaut bekommen“, schreibt die Band in dem Ankündigungspost auf Instagram. Vor 12 Jahren waren sie mit ihrem Dorfkind-Style noch ziemlich alleine, die Plattenfirma habe sie belächelt, heißt es im Post weiter. Das sei jetzt allerdings anders – mittlerweile gebe es mehr Künstler und auch einige Influencer in dem Bereich. Aber es soll weitergehen: „Dorfkinder der Welt – vereinigt Euch“ – die Dorfrocker suchen das „geilste Dorf der Welt“.

Die Dorfrocker auf der Bühne bei einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ im Jahr 2021. © Guenter Hofer/SchwabenPress/Imago

Mitmachen könne jedes Dorf, theoretisch weltweit. Zu gewinnen gibt es ein Dorfrocker Open-Air-Konzert. Dabei werden Bühne und Technik gestellt, es soll ein buntes Programm für „Jung und Alt“ geben. Mit dabei seien auch andere bekannte Acts. Einsendeschluss ist der 16. Juli 2023. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Homepage der Dorfrocker.

Übrigens: Auch mit aktuellen Liedern sorgen die Dorfrocker für Aufmerksamkeit. In einem Musikvideo bespritzen sie Klimaaktivisten mit Gülle.

Dorfrocker suchen „geilstes Dorf der Welt“: Videos sollen Eindrücke verschaffen

Wer mitmachen will, muss ein Video mit Eindrücken aus seinem Dorf drehen. Thematisch könne es dabei um die Besonderheit des eigenen Heimatorts gehen. Das Dorf-Video solle dann an die Dorfrocker geschickt werden. Die Band trifft dann nach eigenen Angaben eine Vorauswahl und holt sich Unterstützung aus der Community. Die solle nämlich unter den Videos der Finalisten abstimmen.

