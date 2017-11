Vier Menschen werden bei Unfall in Unterfranken verletzt

Ein 20-Jähriger hat im Landkreis Miltenberg beim Abbiegen ein Auto übersehen. Bei dem Unfall wurden vier Menschen leicht verletzt.

Erlenbach am Main - Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Miltenberg verletzt worden. Ein 20-Jähriger hatte versucht, am Samstagabend mit seinem Wagen an einer Kreuzung in Erlenbach abzubiegen. Dabei übersah er laut Polizeiangaben einen entgegenkommenden Wagen - die Autos stießen zusammen. Beide Fahrer und zwei Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20 000 Euro.

dpa