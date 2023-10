Vier Verletzte bei Unfall: Laster und Bus kollidieren in Oberbayern

Von: Katarina Amtmann

Ein Laster und ein Reisebus sind bei Baar-Ebenhausen kollidiert. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt.

Baar-Ebenhausen - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pritschenwagen und einem Reisebus sind in Oberbayern vier Menschen verletzt worden. Der Kleintransporter war am Samstagabend, 14. Oktober, aus bislang ungeklärter Ursache auf der B13 bei Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) auf die Gegenspur geraten. Dort war er in den Bus gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw landete rund 50 Meter weiter im Straßengraben.

Vier Menschen wurden bei dem Unfall in Oberbayern verletzt. © Haubner/vifogra/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bus und Lkw kollidieren in Oberbayern: 48 Reisende in Bus

Der Fahrer des Pritschenwagens und sein 48-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer (72) und eine 55-jährige Insassin wurden leicht verletzt am Unfallort versorgt. Insgesamt waren 48 Reisende in dem Bus. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten sie von der Unfallstelle in ein Feuerwehrhaus, wo sie weiter betreut wurden. (kam/dpa)

