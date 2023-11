Sieben Verletzte nach Beinahe-Zusammenstoß zweier Züge – FDP-Politiker berichtet als Augenzeuge

Von: Manuel Rank, Dirk Walter

Viele Pendler sind vor dem Wochenende unterwegs, als in Oberbayern am Freitag zwei Züge an einer Weiche kollidieren. Die Polizei geht von sieben Verletzten aus. Ein Augenzeuge berichtet.

Update, 16.35 Uhr: FDP-Spitzenkandidat für die Europawahl, Phil Hackemann, saß in einem anderen ICE auf der Fahrt von München nach Ingolstadt. Dieser stoppte am Bahnhof Reichertshausen neben dem betroffenen ICE. Vom Zugfenster konnte Hackemann beobachten, wie der ICE evakuiert wurde. „Es gab eine Vollbremsung“, sagte der FDP-Politiker unserer Redaktion, „dann standen wir.“

Augenzeuge berichtet: Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort

Im Zug habe es eine Durchsage gegeben, wonach der Nachbar-ICE „mit einem größeren Gegenstand“ kollidiert sei. „Am Bahnhof gibt es ein Großaufgebot an Rettungskräften: Polizei, Sanitäter, THW – alle sind vor Ort.“ Mit ihrem Gepäck mussten die Passagiere über Leitern aufs Gleis hinabsteigen und wurden dann zum Bahnhofsvorplatz geleitet, berichtete Hackemann dem Münchner Merkur.

Erstmeldung vom 17. November: Reichertshausen – Am Bahnhof Reichertshausen (Landkreis Pfaffenhofen/Ilm) auf der Bahnstrecke München-Ingolstadt haben sich eine Regionalbahn und ein ICE „seitlich gestreift“. Das berichtete das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord dem Münchner Merkur. Der Beinahe-Zusammenstoß sei am Freitag, dem 17. November, gegen 14.15 Uhr „im Bereich einer Weiche“ aufgetreten. Ob der ICE komplett entgleist sei, konnte die Polizeisprecherin noch nicht bestätigen, dies sei jedoch wahrscheinlich.

Großeinsatz in Reichertshausen: Nach einem Beinahe-Zusammenstoß einer Regionalbahn und eines ICE werden Fahrgäste aus den Zügen gebracht. © vifogra / Haubner

Mindestens sieben Menschen wurden bei dem Beinahe-Zusammenstoß zweier Züge verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden sieben Menschen leicht verletzt. Die Zahl könne sich jedoch noch ändern, so die Sprecherin. Ein Großaufgebot an Rettungswagen und Polizei sei laut Sprecherin unterwegs. Derzeit laufe die Evakuierung der beiden Züge, teilte die Polizei über das soziale Netzwerk X mit. Die Passagierinnen und Passagiere wurden nach Angaben des Präsidiums in eine nahe gelegene Halle in Reichartshausen gebracht.

Als der Zugunfall gemeldet wurde, waren viele Pendlerinnen und Pendler vor dem Wochenende schon auf dem Weg nach Hause. Die Polizei stelle sich deshalb und wegen verschobener Zugreisen nach dem GDL-Streik am Vortag, dem 16. November, darauf ein, viele Fahrgäste betreuen zu müssen, sagte die Polizeisprecherin. Die Ursache und der genaue Unfallhergang waren zunächst nichts bekannt.

Die Deutsche Bahn meldete eine Streckensperrung auf dem Abschnitt zwischen Pfaffenhofen (Ilm) und Petershausen (Obb) sowie einen Polizeieinsatz.

Züge auf der Verbindung München-Nürnberg werden aktuell umgeleitet oder fallen ganz aus.

Die Züge aus Richtung Ingolstadt Hbf wenden vorzeitig in Pfaffenhofen(Ilm).

Zwischen Petershausen(Obb) und München Hbf verkehrt die S-Bahn Linie S2.

Aktuelle arbeite man daran, schnellstmöglich einen Ersatzverkehr einzurichten, teilte die Deutsche Bahn mit. Fahrgäste werden gebeten, auf alternative Reisemöglichkeiten auszuweichen oder über Augsburg Hbf zu fahren. Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie zudem in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de.

