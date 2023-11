„Völlig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren“: Autofahrer mit über vier Promille unterwegs

Von: Felix Herz

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend in Nürnberg mehrere Unfälle verursacht. (Symbolbild) © Geisser / IMAGO

Ein Autofahrer in Nürnberg verliert völlig die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursacht mehrere Unfälle. Mit über 4 Promille wird der Mann schließlich bewusstlos am Steuer seines Wagens gefunden.

Nürnberg – Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer hat am Freitagnachmittag, 24. November, in Nürnberg-Reichelsdorf eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nachdem er mehrere Unfälle verursacht hatte, wurde er schlafend am Steuer seines Fahrzeugs aufgefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über vier Promille.

Zeugen berichten: Fahrer habe „völlig die Kontrolle verloren“

Zeugen hatten gegen 16:00 Uhr die Polizei alarmiert und berichtet, dass ein BMW-Fahrer in Reichelsdorf „völlig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hätte“. Der Mann war auf der Weltenburger Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Waldstromerstraße nach links abbog und von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte er einen Lichtmast auf dem Gehweg und setzte seine Fahrt in Schlangenlinien fort. Kurz darauf kollidierte er mit einem geparkten Pkw.

Nach weiteren rund 100 Metern hielt der Fahrer an und schlief am Steuer ein bzw. wurde bewusstlos. Da das Fahrzeug versperrt war und der Mann von außen nicht geweckt werden konnte, mussten die Beamten das Fenster auf der Beifahrerseite einschlagen, um den Pkw öffnen zu können.

Blutentnahme im Krankenhaus – Führerschein sichergestellt

Der Fahrer wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wo auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ein.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.