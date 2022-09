Junge Frau nach Volksfest mit Stichverletzung am Hals: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Von: Felix Herz

Auf dem Kapfhamer Volksfest kam es zu einem Angriff auf eine junge Frau. (Symbolbild) © 3S PHOTOGRAPHY / IMAGO

Auf dem Kapfhamer Volksfest wurde eine junge Frau Opfer eines Messer-Angriffs. Der Täter ist flüchtig. Die Kripo bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Bad Griesbach – Am Rande des Kapfhamer Volksfestes kam es zu einem Angriff auf eine junge Frau. Ein bisher unbekannter Täter fügte der 24-Jährigen am Sonntag, 4. September, kurz nach Mitternacht eine Stichverletzung am Hals zu. Die Frau, so berichtet die Polizei, befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Frau auf Volksfest mit Messer verletzt: Polizei fahndet nach Täter

Laut Pressemitteilung der Polizei befand sich das 24-jährige Opfer im Bereich des Riesenrads, als der Täter wohl ohne ersichtlichen Grund angriff. Gegen 00.20 Uhr wurde die Polizei verständigt, vor Ort fanden sie nur die mit einem bislang unbekannten Gegenstand niedergestochene Frau. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten nun die Bevölkerung um Hilfe. Wörtlich heißt es im Polizeibericht: „Wer am Samstag, 03.09.2022, zwischen 23.45 Uhr und Sonntag, 04.09.2022, 00.45 Uhr verdächtige Beobachtung auf dem Kapfhamer Volksfest beim Busparkplatz P 2 gemacht hat, oder sogar den Angriff auf die junge Frau beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau in Verbindung zu setzen.“

Um den Täter zu finden: Medienupload-Portal der Polizei

Vom Täter ist bisher nur bekannt, dass er möglicherweise einen blau-weiß gestreiften Pullover trug. Vor allem um Fotos, Videos und Audioaufnahmen bittet die Polizei – dazu wurde ein Medienupload-Portal eingerichtet. Dort können Zeugen entsprechendes Material hochladen. Hier ist der Link zum Portal.

Sollte der Upload nicht klappen, bittet die Polizei darum, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden. Auch eine Telefonnummer wird angegeben, über die sich Zeugen mit der Kripo in Verbindung setzen können: (08 51) 9 51 10.

