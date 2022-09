Bei Volksfestbesuch in Oberbayern: Gruppe attackiert Mann plötzlich mit Bierkrug – schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann wurde in Oberbayern wohl mit einem Bierkrug attackiert (Symbolbild). © IMAGO / YAY Images

Ein Mann wollte das Volksfest in Mühldorf am Inn verlassen, als er von drei jungen Männern - wohl mit einem Bierkrug - angegriffen wurde.

Mühldorf am Inn - Am frühen Samstagmorgen (3. September) kam es auf dem Volksfestgelände in Mühldorf am Inn zu einem tätlichen Angriff einen 39-Jährigen. Tatwaffe war offenbar ein Bierkrug. Der Mann wurde schwer am Kopf verletzt. Das teilte die Polizei Oberbayern Süd am Mittwoch mit, das Präsidium Mühldorf hatte sich bereits zwei Tage zuvor zu dem Fall geäußert.

Mittlerweile hat die Kripo Mühldorf am Inn auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Oberbayern: Mann bei Bierkrugangriff schwer verletzt

Zum Vorfall selbst: Der Sanitätsdienst teilte am Samstagmorgen eine Person mit Kopfverletzung mit. „Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass der 39-Jährige gegen 00.40 Uhr das Volksfest westlich in Richtung Innbrücke verlassen wollte. Noch auf dem Volksfestgelände wäre der 39-Jährige von einem unbekannten Täter angesprochen worden“, so die Polizei.

Als sich der 39-Jährige umdrehte, habe ihm ein „unbekannter Täter unvermittelt mit einem Gegenstand“, vermutlich einem Krug, in Richtung des Kopfes geschlagen. Dabei habe der Gegenstand den Kopf des Mannes gestreift.

Wer hat möglicherweise etwas gesehen? © Polizei Oberbayern Süd

Mühldorf: Männer attackieren 39-Jährigen bei Volksfest mit Bierkrug

Zwei Begleiter des Täters hätten den 39-Jährigen dann zu Boden gebracht, der Täter habe erneut mehrfach mit dem Gegenstand in Richtung des Kopfes geschlagen. Als unbeteiligte Personen schließlich aufmerksam wurden, seien die Täter geflohen. Der 39-Jährige wurde im Gesichtsbereich verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bierkrugangriff: So beschreibt der Attackierte die Verdächtigen

1. Täter: ca. 165 cm groß, südländisches Aussehen, relativ markanter Bart an der Unterlippe sowie ein viereckiges Bartband;

ca. 165 cm groß, südländisches Aussehen, relativ markanter Bart an der Unterlippe sowie ein viereckiges Bartband; 2. Täter: etwas älter als der 1. Täter, ca. 180 cm groß und eher westeuropäisches Aussehen;

etwas älter als der 1. Täter, ca. 180 cm groß und eher westeuropäisches Aussehen; 3. Täter: ca. 170 cm groß, arabisches Aussehen, trug augenscheinlich einen Teilvollbart, kurze Haare;

Die Verdächtigen werden vom Geschädigten auf 18-20 Jahre geschätzt.

Polizei sucht Zeugen nach Bierkrugangriff in Oberbayern

Die Kriminalpolizeistation Mühldorf bittet um Hinweise „Wer kann zur Tat am Samstag (3. September 2022) um kurz nach Mitternacht sachdienliche Hinweise geben? Hat jemand Fotos oder Videos von der Tat gefertigt? Kann jemand Hinweise zu den hier beschriebenen Personen machen?“ Hinweise nimmt die Polizei Mühldorf am Inn unter der Nummer (08631) 3673-0 entgegen. (kam)

